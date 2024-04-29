Придерживайтесь размеренного ритма жизни. Гороскоп с 29 апреля по 5 мая

Завершается апрель и на предстоящей неделе наступает май с его праздничными выходными. Последние дни апреля довольно размеренны. Подходят для того чтобы привести дела в порядок, заняться документами, сдать отчёты (кстати, не забудьте сдать налоговую декларацию). Луна убывает располагая к подведению итогов. Удачны сделки с недвижимостью и различные покупки. Можно стричь волосы, рекомендуется делать маникюр. Первые дни мая, среда и четверг, эмоционально нестабильные дни. Желание поступить по-своему может приводить к спорам и конфликтам. Воздержитесь от незапланированных покупок. Во время поездок будьте особенно осторожны, а от экстремальных развлечений лучше воздержаться. Повышается риски ушибов и травм. Берегите руки и ноги. Стричь волосы и ногти не желательно. Пятница и суббота более размеренные дни. Наступит эмоциональное равновесие. Приятно сложатся загородные поездки. Романтика майских ночей поможет в обретении личного счастья. Воскресенье располагает к активному отдыху на природе – бадминтон, футбол, гольф, теннис взбодрят и настроят на победы.

Овен – пересмотр круга общения будет необходим, хотя и пройдёт несколько болезненно. С появлением новых персон в кругу общения появятся свежие идеи, начнут реализовываться свежие идеи. Ваша инициатива будет поддержана, что и обеспечит успех начинаний. Хлопоты могут доставить деньги. Поддавшись на эмоциональное давление некоторых знакомых, вы можете спустить непозволительную сумму. Повышается вероятность краж, особенно в общественных местах.

Телец – принимайте во внимание подсказки интуиции и влиятельных знакомых. Она предостерегут от поспешных действий, помогая выстроить спокойный диалог как с руководством. Так и домочадцами. Выпустив на волю эмоции, вы можете испортить праздники резкими конфликтами. Ваши заявления могут прозвучать как гром сквозь ясное небо, а эффект окажется разрушительным. Посвятите майские выходные спокойному отдыху, позволяя сбросить себе эмоциональное напряжение.

Близнецы - в то время как хорошие знакомые и близкие люди выйдут к вам с заманчивыми предложениями, меняющими в корне планы на майские праздники, другие люди из вашего окружения начнут сеять раздор, распуская слухи, закладывая в вас сомнения. Оставьте при своём интриганов и попробуйте поменять намеченную программу на пряничные дни. Вы останетесь довольны полученными впечатлениями. Поездки возможны, но не теряйте бдительности. Забывчивость и рассеянность могут спровоцировать происшествия.

Рак – даже в праздничную неделю удастся заняться делами, решить важные вопросы и получить незапланированную прибыль. Состоится важный разговор с влиятельным человеком, который предопределить развитие карьеры или собственного бизнеса. Капризы друзей и близких людей могут создавать ненужную суету. Поддавшись на их уговоры, вы рискуете растратить деньги впустую, получить сомнительные впечатления от развлечений и упустить возможности в карьере.

Лев – оставьте дела и не отвлекайтесь от отдыха. Пренебрегая интересами близких людей в угоду деловых встреч, вы рискуете упустить обоих зайцев. Домочадцы и любимый человек могут серьёзно обидеться на вас, если вы откажитесь от отдыха с ними ради работы, а деловая встреча, на которую вы променяли отдых, скорее всего сорвётся в последний момент. Поездки, отдых в интересной компании зарядят позитивом и снимут накопленный негатив.

Дева - придерживаясь размеренного ритма жизни, вы отдохнёте и даже совместите отдых с работой, решив финансовые вопросы. пополнив казну. Друзья, близкие люди со своими идеями, отправиться в поездку, всё пребаламутят. Поездка может пройти некомфортно, впрочем как и сам отдых на природе, либо на каком-то мероприятии. Возникшие споры способны испортить настроение и отразиться на здоровье. После такого отдыха придётся ещё и восстанавливать здоровье.

Весы – идеи людей из вашего окружения изменят планы на майские праздники, внеся в них изюминку. Поддержав эти идеи, вы получите массу приятных впечатлений, а возможно и встретите свою любовь, если ещё в поиске своей половинки. От незапланированных трат лучше воздержаться. Поддавшись искушениям, вы можете переплатить за покупки и развлечения. Хорошее настроение можно создать и без финансовых вложений.

Скорпион – обойдитесь без обсуждения спорных вопросов с домочадцами и деловыми партнёрами. Прозвучавшая резко критика может испортить отношения с близкими людьми и не только на праздники. Почувствовав эмоциональный накал, разрядите обстановку, смените тему разговора, займитесь делами и настроение, а также отношения будут сохранены. Полезно в эти выходные дни больше времени уделить отдыху и здоровье.

Стрелец – получайте удовольствие от общения. Вы неожиданно для себя окажетесь на интересном мероприятии, а возможно отправитесь в небольшое романтическое путешествие. Полученные впечатления вдохнут уверенность в своих силах, что подвигнет на романтичные признания, а также презентацию своих идей н работе. От экстремальных развлечений лучше воздержаться. Повышается риск происшествий, что может испортить не только настроение, но и здоровье.

Козерог – заразившись идеями знакомых и детей, вы начнёте тратить деньги без оглядки на старый смысл, что в итоге может привести к растратам, опустошению казны и конфликтам. Если необходимы покупки, составьте заранее план и придерживайтесь его во время посещения торговых центров, или просмотра интернет магазинов. В этом случае вы потратите деньги с пользой. А праздничные дни лучше всего провести в компании домочадцев, в уютной домашней обстановке, либо на пикнике.

Водолей – вам оставаться дома не желательно во время длительных выходных дней. Масса свободного времени может не лучшим образом отразиться на отношениях. Ремонт в доме также не лучше затея на праздники. Устройте загородную поездку, экскурсии по городу, либо более дальние путешествия на машине. Полученные эмоции и приятная усталость не оставят времени для выяснения отношений.

Рыбы - шумные мероприятия, частые поездки могут утомить и вам понадобиться время для того чтобы прийти в себя от такого отдыха, поправить здоровье. Частые накладки могут нервировать, что способно отразиться не лучшим образом на отношениях. Выбирая более размерный отдых, в виде прогулок по парку, санаторного лечения, либо уединённого отдыха в загородной доме с семьёй, вы избежите конфликтных ситуаций и поправите здоровье. Удастся не спеша довести до ума работу и пополнить казну.

Астролог Андрей Рязанцев