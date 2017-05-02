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В апреле Россия недопустила ввоз более 500 тонн продукции из стран ЦА

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Руслан Изреков

355 тонн плодоовощной продукции из Казахстана, 50,43 тонны фруктов и овощей из Узбекистана, 161,15 тонны подкарантинной продукции из Кыргызстана и 18 тонн китайского перца задержали в апреле месяце на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" (Россия). Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

Продукция следовала автомобильным транспортом из Казахстана и Кыргызстана в адрес получателей из Новосибирска, Кемерово, Красноярска и Иркутска.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что данные партии продукции высокого фитосанитарного риска, среди которой были яблоки, лимоны, томаты, лук репчатый, морковь, капуста белокочанная, цветная и брокколи, свекла, редис, петрушка, укроп, кинза и другая зелень, а также арахис и крупа рисовая перевозились без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, либо в отсутствие маркировки на упаковках.

В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всех партий продукции на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Казахстан и Кыргызстан.

Стоит отметить, объем запрещенной к ввозу подкарантинной продукции в апреле сравним с аналогичным объемом за первый квартал текущего года – 562,24 тонны. Безусловно, это связано с существенным увеличением грузопотока растительной продукции, ввозимой в Новосибирскую область с территории Казахстана.

URL: http://www.vb.kg/359202
Теги:
Казахстан, Россия, экспорт, Кыргызстан
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