Для персональных ассистентов детей с инвалидностью ввели бесплатный проезд

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке персональные ассистенты детей с инвалидностью получили право на бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте. Соответствующее постановление принял Бишкекский городской кенеш. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, льгота распространяется на персональных ассистентов детей с инвалидностью до 18 лет, которые постоянно проживают и имеют постоянную регистрацию на территории столицы.

Как отметили в мэрии, решение принято для поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также для создания более доступных условий передвижения по городу.

Для оформления льготной транспортной карты необходимо обратиться в районные управления по следующим адресам:

Ленинский и Первомайский районы - ул. Токтогула, 245;

Свердловский район - пр. Чуй, 28;

Октябрьский район - ул. Байтик Баатыра, 17.

Персональные ассистенты ежедневно сопровождают детей в образовательные, медицинские, спортивные и творческие учреждения. Бесплатный проезд позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и сделать передвижение по городу более удобным.

В муниципалитете подчеркнули, что принятое решение направлено на повышение доступности социальных, образовательных и медицинских услуг, а также на поддержку детей с инвалидностью и их семей.


