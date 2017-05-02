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В Ошской области за выходные остановили волну скотокрадства

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Родион Решетов

В минувшие выходные в Ошской области сотрудники милиции раскрыли сразу пять фактов кражи домашнего скота. В органы внутренних дел обратились несколько граждан из Алайского и Чон-Алайского районов с заявлением о похищении 12 лошадей и пяти ослов.

По подозрению в скотокрадстве через время были задержаны трое местных жителей в возрасте 21-го, 23-х и 25 лет.

Затем милиция раскрыла кражу теленка и двух ослов у 65-летнего жителя Араванского района. Преступниками оказались местные жители 25-ти и 48 лет.

А также был выявлен еще ряд признаков скотокрадства. В настоящее время все собранные материалы и подозреваемые переданы в следственные подразделения, проводятся соответствующие проверки.

URL: http://www.vb.kg/359212
Теги:
МВД, Ошская область, скотокрадство
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