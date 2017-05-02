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До 4 мая Боомское ущелье на 6 часов будут перекрывать из-за спуска камней

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Родион Решетов

"Кыргыз темир жолу" в период со 2 по 4 мая будет осуществлять спуск камней на участке автодороги Бишекек - Нарын - Торугарт. Об этом сообщает пресс-служба кыргызских железных дорог.

По сообщению ведомства, для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт будут проводиться на 122-м км Боомского ущелья.

В связи с этим движение для автотранспорта с 09.00 до 15.00 по местному времени будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней будет прекращаться и машины пропустят.

URL: http://www.vb.kg/359216
Теги:
Кыргыз темир жолу, перекрытие дорог
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Комментарии
нурланбек
02.05.2017, 11:31

надеюсь, при спуске камней не разрушают новую дорогу на которую потрачены десятки миллионов долларов!

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Урри
02.05.2017, 13:50

Уже испортили.. 

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