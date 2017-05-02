До 4 мая Боомское ущелье на 6 часов будут перекрывать из-за спуска камней

"Кыргыз темир жолу" в период со 2 по 4 мая будет осуществлять спуск камней на участке автодороги Бишекек - Нарын - Торугарт. Об этом сообщает пресс-служба кыргызских железных дорог.

По сообщению ведомства, для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт будут проводиться на 122-м км Боомского ущелья.

В связи с этим движение для автотранспорта с 09.00 до 15.00 по местному времени будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней будет прекращаться и машины пропустят.