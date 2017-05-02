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Футбол для дружбы: единственного участника из КР представили в День города

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Гулиза Авазова

Единственного участника из Кыргызстана на пятом международном детском фестивале "Футбол для дружбы" представили юным футболистам в мероприятии, посвященном ко Дню города.

Как сообщают организаторы мероприятия, на Старой площади в Бишкеке состоялось шествие победителей и участников первого сезона Школьной лиги. Отметим, состязания под названием "Школьная лига" проводились по 13 видам спорта.

Перед всеми участниками мероприятия был представлен лучший футболист Школьной лиги Улан Дуйшонкулов, который теперь примет участие в пятом сезоне Международного детского проекта "Футбол для дружбы" в Санкт-Петербурге (Россия).

Председатель Управления физической культуры и спорта мэрии города Бишкек Ырысбек Мааткабылов пожелал 11-летнему футболисту удачи, после чего юный игрок и глава горкомспорта повязали друг другу один из символов фестиваля - "браслеты дружбы".

Отметим, пятый сезон проекта "Футбол для дружбы" пройдет с 26 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге (Россия).

По итогам жеребьевки был определен состав интернациональных сборных и их игровые позиции. Кыргызстан попал в команду украинского тренера Игоря Грицюка вместе с Уругваем, Бангладеш, Ганой, Македонией, Голландией, Таджикистаном и Ираком. По воле жребия Кыргызстан делегирует на фестиваль одного полузащитника.

URL: http://www.vb.kg/359236
Теги:
фестиваль, футбол
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