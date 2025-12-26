Впервые ученый из КР удостоен премии правительства России в области науки

Премии правительства России в области науки и техники, а также медицинской науки присуждаются ежегодно с 1994 года за выдающиеся достижения в научно-исследовательской деятельности, создание новых технологий и образцов техники, а также за значительный вклад в развитие медицинской науки и практики. В частности, за свои разработки в этом году столь высоко отмечены авторы 14 работ.

Впервые в числе награжденных ученый из Кыргызстана - заведующий кафедрой инновационных хирургических технологий Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, доктор медицинских наук, профессор Бахадыр Хакимович Бебезов. Председатель правительства России Михаил Мишустин вручил ему диплом лауреата премии правительства 2025 года в области науки и техники, а также медицинской науки. Профессор из Кыргызстана удостоен премии за разработку и внедрение принципиально новой стратегии и инновационных хирургических технологий лечения альвеококкоза печени.

После возвращения профессора из Москвы корреспондент VB.KG от имени коллектива агентства искренне поздравила ведущего хирурга Кыргызстана Бахадыра Бебезова с заслуженной наградой и попросила ответить на несколько вопросов.

Профессор, как давно вы занимаетесь проблемой диагностики и лечения больных с таким тяжелым диагнозом, как альвеококкоз печени, который из-за своей коварности еще называют "паразитарным раком печени", так как он дает метастазы, рецидивы, прорастает в органы и ткани? Почему в стране растет заболеваемость?

- Проблема альвеококкоза печени в Кыргызстане существует уже давно. Исторически, еще академик И.К. Ахунбаев и его ученики изучали ее. Один аспирант в 1966 году даже защитил кандидатскую диссертацию на тему "Альвеококкоз кочкорской котловины в Киргизии (вопросы эпидемиолого-эпизоотологии, клиники, лечения и профилактики)". Прошло больше полувека, а проблема стала еще актуальнее в связи с ростом заболеваемости.

Мы тоже продолжили научные исследования по диагностике и лечения альвеококкоза печени. С 2011 по 2015 год нами были организованы пять научно-исследовательских экспедиций в отдаленные высокогорные регионы Кыргызстана, где складывается наиболее неблагоприятная эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка с альвеококкозом. Выявлены также новые природные очаги альвеококкоза – это Алайский и Чон-Алайские районы Ошской области. Учитывая внутреннюю хаотичную миграцию населения, идет рост заболеваемости в Чуйской области и Бишкеке. В 2012 году была организована Международная научная экспедиция с привлечением 10 иностранных ученых биологов, зоологов, эпидемиологов, географов, паразитологов из Швейцарии, Германии, Франции, Австрии и Англии во главе с профессорами Дэвидом Грейгом и Полом Торгерсоном. В результате научных исследований впервые были получены эпидемиолого-эпизоотологические данные, которые помогают в предотвращении распространения этого заболевания.

Нами впервые были внедрены анатомические резекции печени при ее очаговых поражениях. Благодаря проведенной работе обширные резекции печени при альвеококкозе проводятся в специализированных учреждениях Кыргызстана. У нас также накоплен самый большой опыт резекций печени по поводу альвеококкоза печени у детей, которые мы совместно выполняем с коллегами из Национального центра охраны материнства и детства. Внедрены современные технологии разделения паренхимы печени, такие как ультразвуковая диссекция, аргонная коагуляция, водоструйная диструкция, торсионная технология и т.д.

Единственным радикальным методом лечения альвеококкоза печени является хирургический. Две трети случаев заболевания диагностируются в запущенной стадии, когда традиционные методы лечения не позволяют выполнить радикальную операцию. В таких случаях лечение заключается в циторедуктивных и симтоматических операциях, сугубо паллиативного характера, которые сопряжены со 100-процентной вероятностью рецидива заболевания и пожизненной противопаразитарной терапии крайне низкой эффективности. Следствием этого является стойкая инвалидизация, резкое снижение качества жизни пациентов, 90 процентов которых погибают в течение 10 лет.

Бахадыр Хакимович, в чем новизна совместной разработки ученых трех стран Кыргызстана, России и Беларуси? Насколько она эффективна в борьбе против альвеококкоза?

- В 2015 году на Международном конгрессе, который проходил в Ташкенте, профессор Владимир Евгеньевич Загайнов сделал доклад по поводу аутотрансплантации печени при альвеококкозе. Им впервые была предложена новая классификация альвеококкоза печени и введен термин трансплантационные технологии. Доклад вызвал большую дискуссию, было много вопросов, в том числе у меня и моих коллег. Во время перерыва мы познакомились с докладчиком, рассказали о своих результатов и наработках. Профессор Загайнов предложил посетить центр, где он работает, и ознакомиться с их разработками. Мы съездили. И вот уже 10 лет у нас проводятся совместные работы и внедрения новых технологий.

Наш авторский коллектив международный, в него входят сотрудники из пяти ведущих организаций Российской Федерации, Республики Беларусь и Кыргызской Республики. Это такие центры, как Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна (Москва), Приволжский исследовательский медицинский университет (Нижний Новгород), Новосибирская областная клиническая больница, Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии и Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева. В авторском коллективе известные специалисты: член-корреспондент РАН С.Э Восканян, профессор В.Е. Загайнов, академик О.О Руммо, доцент И.А Поршенников.

В работе представлен наиболее крупный в мире мультицентровой опыт радикального лечения альвеококкоза печени, в том числе крупнейший опыт радикальных резекций печени с реконструкцией магистральных сосудов и применением трансплантационных технологий, наиболее масштабный опыт трансплантаций печени при данной патологии. Целый ряд операций выполнен впервые в мировой практике.

В результате внедрения принципиально новой стратегии и инновационных хирургических технологий лечения альвекоккоза печени было достигнуто радикальное увеличение резектабельности до 96,5 процента и преодолена ключевая проблема альвеококкоза, которой и обусловлены неудовлетворительные результаты лечения по традиционным подходом.

Полное излечение достигнуто у 96 процентов оперированных больных. 10-летняя общая и безрецидивная выживаемость составили 98,3 процента и 95,8 процента соответственно. Новая стратегия внедрена и продолжает активно популяризироваться и внедряться в практику в специализированных хирургических центрах России, стран СНГ и за их пределами.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить ректора КГМА Индиру Орозобаевну Кудайбергенову за то, что она поддержала меня при выдвижении на соискание премии правительства России. И, конечно, большое спасибо сотрудникам кафедры и клиники И.К. Ахунбаева Национального госпиталя, поскольку считаю, что это наш общий успех, успех нашей медицинской науки.