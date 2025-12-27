Садыр Жапаров: 71 делегат IV Народного Курултая соврал мне

Президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсетях сообщил, что 71 делегат Народного курултая оказался неискренним, заявив о своем участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша.

"Во второй день Четвёртого Народного Курултая, 26 декабря, я отвечал на вопросы делегатов. Ранее один из делегатов задал вопрос, связанный с выборами.

Касаясь темы выборов депутатов Жогорку Кенеша, я с сожалением отметил, что наши граждане проявляют низкую активность при голосовании.

В то же время я обратился к залу и спросил, кто из делегатов участвовал в последних выборах, попросив тех, кто голосовал, поднять руки.

Все без исключения подняли руки. Это также было показано в прямом эфире. Я заранее предупредил, что ведётся видеосъёмка.

Меня удивило и немного огорчило то, что некоторые делегаты, избранные от своих регионов, не задумываясь, солгали. Центральная избирательная комиссия подтвердила, что 71 делегат Четвёртого Народного Курултая не участвовал в голосовании.

Я не стану их ставить в неловкое положение и называть имена. Каждый из них и так всё знает", - заявил глава государства.

Напомним, ранее, выступая на курултае, президент обратил внимание на низкую явку избирателей на выборах в Жогорку Кенеш и предложил присутствующим поднять руки тем, кто принимал участие в голосовании. Тогда все делегаты продемонстрировали, что якобы голосовали. После этого президент сказал, что поручит Аппарату проверить через базу данных ЦИК, действительно ли все 700 участников курултая приняли участие в выборах.