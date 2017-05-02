Погода
$ 67.50 - 67.89
€ 73.31 - 74.55

Молодежь Кыргызстана научат выживать как в дикой природе, так и в бизнесе

621  0
Родион Решетов

С 10 по 16 июля в Кыргызстане пройдет молодежный форум-лагерь "Жаш Булак", где любой желающий внести вклад в развитие Кыргызстана может продемонстрировать свои навыки и силы.

Данная площадка организована при поддержке Института развития молодежи и Государственного агентства по делам молодежи, спорта и физической культуры при правительстве. Главная цель лагеря - дать возможность участникам получить необходимые для их карьеры и личного роста навыки, а также наладить сеть знакомств путем прохождения тренингов и мастер-классов.

Лагерь пройдет ущелье Джарлы - Каинды Чуйской области вблизи города Кара-Балта. Возраст участников - от 18 до 35 лет. Организаторы обеспечивают проживанием, питанием, учебными материалами и транспортом из Бишкека до площадки. Поэтому необходимо заранее зарегистрироваться через интернет-сайт.

"На протяжении шести дней они будут жить в палатках, все будут разделены на отряды. Каждый отряд будет сам себе готовить еду, продукты питания мы им предоставим. И параллельно будут проводиться лекции и тренинги на темы: что такое социальные проекты, стартапы и экология. Три дня к нам будут приезжать спикеры, такие как члены правительства, тренеры, молодые предприниматели. Кроме того, будут мастер-классы по разным направлениям", - рассказала координатор проекта Натали Каширина.

Кроме того, лагерь предусматривает бесплатные квотные места для детей-сирот и инвалидов.

URL: http://www.vb.kg/359253
Теги:
бизнес, молодежь
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  