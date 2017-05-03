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Кубанычбек Кулматов: Зарплата сотрудников РКФР - коммерческая тайна

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Аида Джумашева

Зарплата сотрудников Российско-Кыргызского фонда развития является коммерческой тайной. Об этом сегодня, 3 мая, на пленарном заседании парламента заявил председатель РКФР Кубанычбек Кулматов.

На вопрос депутата от фракции "Республика - Ата-Журт" Курманкула Зулушева о том, почему эта информация является коммерческой тайной, хотя РКФР не является коммерческой организацией, Кулматов ответил следующее: "Я составлял договор с правительством. Если в правительстве спросят, я отвечу".

Отметим, депутаты рассматривают вопрос внесения изменений в некоторые законодательные акты: Земельный кодекс, законы "Об управлении землями сельскохозяйственного назначения", "О залоге".

URL: http://www.vb.kg/359302
Теги:
зарплата, Кубанычбек Кулматов
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