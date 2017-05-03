Погода
$ 67.55 - 67.82
€ 73.30 - 74.54

Переговоры по Сирии в Астане пройдут в закрытом формате

131  0
www

В Астану прибыли все участники мирных переговоров по Сирии, включая главу делегации сирийской вооруженной оппозиции Мохаммада Аллуша, главу организации "Джейш аль-Ислам", сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

По информации МИД Казахстана, двусторонние переговоры 3-4 мая пройдут в закрытом формате, 4 мая во второй половине планируется пленарное заседание и итоговая пресс-конференция. СМИ со ссылкой на Жайнакова сообщали, что переговоры начались в полдень по времени Астаны.

Во встрече в качестве главы делегации США впервые участие примет помощник государственного секретаря по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.

Три предыдущих раунда переговоров в Астане по урегулированию конфликта в Сирии состоялись в этом году, последний из них прошел без участия оппозиции. Для участия в нынешней встрече, по сообщению МИД Казахстана, прибыли делегации стран-гарантов, а также специальный посланник генерального секретаря ООН по вопросам Сирии Стаффан Де Мистура. Делегацию правительства Сирии возглавляет Башар Джаафари - постоянный представитель Сирии в ООН.

URL: http://www.vb.kg/359316
Теги:
Казахстан, Сирия, ООН
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  