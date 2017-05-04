Погода
$ 67.53 - 67.70
€ 73.36 - 74.15

Врачей в Индии обучат тхэквондо для защиты от пациентов

125  0
www

Врачи в одной из крупных больниц индийской столицы Нью-Дели уже в мае начнут посещать занятия по тхэквондо, чтобы научиться обороняться от агрессивных пациентов и их родственников. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Hindustan Times.

Отмечается, что тренировки для врачей начнутся с 15 мая и будут проходить ежедневно с 19.00 до 20.00 по местному времени (с 16.30 до 17.30 мск). Обучать медперсонал будут профессиональные спортсмены, занимающиеся боевыми искусствами.

Курс продлится шесть месяцев. При этом для тех, кто хочет достичь более высоких результатов, предусмотрена программа, рассчитанная на два с половиной года.

Согласно последним исследованиям, в прошлом году физическому нападению и оскорблениям подверглись 40 процентов врачей, пишет издание.

Занятия по тхэквондо было решено проводить после того, как в марте стало известно о трех случаях применения насилия в отношении врачей. После этого свыше трех тысяч медицинских работников в штате Махараштра устроили забастовку в знак солидарности с пострадавшими коллегами. Отмечается, что активисты в течение пяти дней работали в касках, а затем попросили руководство организовать курсы самообороны для медперсонала.

URL: http://www.vb.kg/359322
Теги:
Индия, здравоохранение, спорт, медицина
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  