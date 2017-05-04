Врачей в Индии обучат тхэквондо для защиты от пациентов

Врачи в одной из крупных больниц индийской столицы Нью-Дели уже в мае начнут посещать занятия по тхэквондо, чтобы научиться обороняться от агрессивных пациентов и их родственников. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Hindustan Times.

Отмечается, что тренировки для врачей начнутся с 15 мая и будут проходить ежедневно с 19.00 до 20.00 по местному времени (с 16.30 до 17.30 мск). Обучать медперсонал будут профессиональные спортсмены, занимающиеся боевыми искусствами.

Курс продлится шесть месяцев. При этом для тех, кто хочет достичь более высоких результатов, предусмотрена программа, рассчитанная на два с половиной года.

Согласно последним исследованиям, в прошлом году физическому нападению и оскорблениям подверглись 40 процентов врачей, пишет издание.

Занятия по тхэквондо было решено проводить после того, как в марте стало известно о трех случаях применения насилия в отношении врачей. После этого свыше трех тысяч медицинских работников в штате Махараштра устроили забастовку в знак солидарности с пострадавшими коллегами. Отмечается, что активисты в течение пяти дней работали в касках, а затем попросили руководство организовать курсы самообороны для медперсонала.