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Иса Омуркулов: Принудительно надо было переселить людей с опасных зон

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Гулиза Авазова

"Принудительно надо было переселить людей с опасных зон", - сказал сегодня, 4 мая, на заседании Жогорку Кенеша лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

Он заметил, что у правительства всегда одинаковые ответы в течение нескольких лет. Парламент всячески готов оказать помощь, чтобы все было законно. "Если потребуется, мы примем нужный вам закон. Но и вы тоже сделайте что-нибудь", - сказал он.

На что вице-премьер-министр Жениш Разаков ответил, что в настоящее время жителей с опасных зон переселяют через суды, так как они отказываются покидать свои насиженные места.

Отметим, сегодня парламент заслушивает информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов добавил, что с 2013 года некоторым семьям в селе Аюу три раза давали предписания о переселении. "Они обещали и брали ссуды. Мы сделали все, что в наших силах", - добавил он.

По словам Акматова, у МЧС забрали полномочия по проверке и выдаче ссуды из-за коррупции. А теперь министерство может только через суд переселять людей с опасных зон.

URL: http://www.vb.kg/359368
Теги:
земельный участок, землетрясение, парламент, МЧС
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Сюжет: Сход оползня в селе Аюу (24 материалов)
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Комментарии
Дамиль Байтиков
04.05.2017, 12:08
Карма: +15
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 94
Минусов: 79
Комментариев: 188

Ну теперь думаю МЧС так и будет делать, люди тоже проявили халатность, ведь их за 3 дня предупреждали об оползне, но но они  все равно решили остаться в своих домах. Более того, в 2003 году им выдавалась гос.ссуда на переселение, но они построили дома на этих же участках. Эх.

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Сергей Тихомиров
04.05.2017, 12:24
Карма: +34
Сумма оценок комментариев
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Минусов: 142
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Они ведь еще и возникали бы, если бы их насильно переселили. Наверняка какие-нибудь ушакчы стали бы писать, что у них землю отбирают.

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