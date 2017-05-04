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Бишкекский горсуд оставил Садыра Жапарова в СИЗО-1 до 28 мая

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Аида Джумашева

Сегодня, 4 мая, судебная коллегия Бишкекского горсуда рассмотрела кассационную жалобу адвокатов экс-депутата парламента Садыра Жапарова по изменению меры пресечения.

По словам адвоката Жапарова Шарабидина Токтосунова, вторая инстанция оставила в силе постановление Первомайского райсуда о содержании бывшего депутата под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

Также, по словам Токтосунова, одного из 12 сторонников, вышедших на митинг 25 марта, Анарбека Бейшенбекова отпустили под домашний арест. 

Остальные, согласно решению коллегии Верховного суда, остались под стражей в СИЗО-1.

Напомним, Садыр Жапаров обвиняется в угрозе убийством, захвате заложника, хулиганстве, применении насилия представителю власти. Сегодня срок действия следствия закончился, однако следователи попросили продлить расследование данного дела еще на один месяц.

URL: http://www.vb.kg/359370
Теги:
Садыр Жапаров, СИЗО, суд
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Комментарии
Дамиль Байтиков
04.05.2017, 12:04
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Комментариев: 188

Преступления Жапарова:

Скандал №1.

"Кыргызжилкоммунсоюз"Когда Жапаров возглавлял Агентство по предупреждению коррупции, он обвинил "Кыргызжилкоммунсоюз" в коррупционных схемах при закупке угля. Руководство госпредприятия парировало: брату Садыра Жапарова Сабыру принадлежит угольный разрез в шахте "Жыргалан", так что "главный борец с коррупцией" сам лоббирует интересы семейного бизнеса.

Скандал №2.

Подозрение в рейдерствеВ сентябре 2012 года в отношении лидера фракции "Ата-Журт" Садыра Жапарова Генпрокуратура под руководством тогда Аиды Саляновой возбудила уголовное дело. Его обвинили в мошенничестве по факту незаконной приватизации здания в Бишкеке на улице Киевской, 74. Парламент отказал генпрокурору в привлечении Жапарова к уголовной ответственности. Речь шла о том, что после апрельских событий здание, которое якобы принадлежало людям Максима Бакиева, оказалось у Эльдара Мадылбекова - сына депутата Турата Мадылбекова. А потом его купил Садыр Жапаров. Кстати, Мадылбекова-младшего осудили на девять лет.

Скандал №3.

Заявления против "Кумтора"Садыр Жапаров возглавил парламентскую комиссию по "Кумтору". Как раз разборки вокруг месторождения продолжались не первый год. Требовал национализации, постоянно говорил о том, что канадцы всех чиновников купили и прочее. Зачем это ему на самом деле было надо, так и непонятно. Политические мотивы своих действий он отрицал. Но бизнес-сообщество просто замерло в ожидании. Было понятно, что с заявлениями о национализации инвесторы в нашу страну придут не скоро.

Скандал №4. Митинг с попой на заборе

3 октября 2012 года депутаты "Ата-Журта" Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров и Талант Мамытов устроили митинг у "Белого дома". Ташиев в пылу эмоций первым полез на забор, толпа за ним. За попытку захвата государственной власти троицу задержали, потом судили.

9 марта 2013 года суд первой инстанции (Первомайский райсуд Бишкека) признал виновными Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова по статье 295 "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти" УК КР и приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы, а Таланта Мамытова по этой же статье - к одному году лишения свободы. Примерно полтора года они провели в СИЗО ГКНБ. В июне 2013 года Бишкекский городской суд их оправдал. Но в августе 2013 года депутатов лишили мандатов.

Скандал №5.

Митинги на Иссык-КулеЛетом 2013 года прокатилась серия серьезных митингов против "Кумтора". Так, во время одного из митингов в Саруу жители отрубили свет на руднике. Суды над организаторами беспорядков завершились совсем недавно. Одним из организаторов митинга называли Садыра Жапарова. Он то подтверждал, то отрицал.

27 июня в Караколе прошел митинг, где ситуация вышла из-под контроля. Митингующие попытались захватить в заложники полномочного представителя правительства Эмилбека Каптагаева, сожгли одну машину. Тогда правительство сообщило, что организаторами этого бардака являются Садыр Жапаров и Кубанычбек Кадыров. Главных дебоширов задержали, но Садыр Жапаров, отрицающий свою причастность, выехал из страны.

Скандал №6.

Монтаж видео2 сентября спецслужбы обнародовали видео, сделанное скрытой камерой, где Эрлан Омуралиев рассказал о планах отравить реку Нарын и перекрытии дорог депутатами "Ата-Журта" и еще какими-то оппозиционерами. В ролике Омуралиев рассказывает об итогах курултая, прошедшего на озере Сон-Куль 26 августа, в котором принимали участие экс-глава МИД и лидер партии "Акыйкат" Аликбек Джекшенкулов и экс-депутат от "Ата-Журта" Садыр Жапаров.17 сентября 2013 года Садыр Жапаров и Талант Мамытов на пресс-конференции продемонстрировали запись телефонного разговора, где этот же Омуралиев говорит, что его заставили свидетельствовать против атажуртовцев сотрудники спецслужб.

Скандал №7.

МемуарыСадыр Жапаров, находясь вдали от родины, написал книгу о 10 годах в политике. В ней он написал, что Каптагаев в 2008 году, занимая должность первого заместителя главы Иссык-Кульской областной администрации и одновременно - председателя наблюдательного совета Фонда развития области, якобы "с целью извлечения выгод для себя и других вступил в преступный сговор". После возбуждения против него уголовного дела просил помощи у Жапарова, занимавшего тогда пост главного комиссара по борьбе с коррупцией. Сам же Каптагаев категорически опроверг все эти обвинения.В январе 2015 года в парламенте потребовали провести расследование. Генеральная прокуратура тем временем занялась изучением содержания книги.

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Сергей Тихомиров
04.05.2017, 12:29
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Минусов: 142
Комментариев: 324

Учитывая, что он один раз уже бежал из страны, если его сейчас выпустить под домашний арест, он опять сбежит.

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