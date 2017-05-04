Сотовые операторы уходят в "цифру"

Руководство компании "ООО Скай Мобайл" (ТМ Beeline) считает, что для сотовых компаний вопрос качественной трансформации сегодня равносилен вопросу выживания. Такое заявление генеральный директор компании Ернар Накисбеков сделал на "Дне открытых дверей для представителей СМИ".

По словам топ-менеджера, рынок традиционной сотовой связи продолжает сужаться: люди меньше звонят и шлют друг другу SMS. Вместе с тем клиенты намного чаще стали использовать услугу передачи данных. Лучше всего эта тенденция отражена в меняющейся структуре доходов.

"Раньше львиная доля доходов приходилась на "голос", причем преобладали звонки, которые осуществлялись в Кыргызстан из России. Голосовой трафик в сотовой сети падает за счет того, что идет высокое проникновение интернет-мессенджеров, которые предоставляют не только голосовую, но и видеосвязь, а также возможность обмена файлами", - констатирует Накисбеков.

Он сообщил, что компания перекрывает это падение data - доходами, интернетом. Но полной компенсации или тем более роста нет, поскольку потребление растет, а цены падают.

Коммерческий директор компании Тилек Ахматов добавил, что одна из причин снижения клиентского интереса к сотовой связи в том, что мобильные устройства для использования интернет-приложений – смартфоны – становятся все доступнее с каждым днем.

Впрочем, в Beeline к таким изменениям относятся с воодушевлением. Поскольку игнорировать происходящее в телекоммуникационной индустрии невозможно, группа компаний VEON (так с недавнего времени стал называться холдинг, в который входит ОсОО "Скай Мобайл" (ТМ Beeline) ) решила отказаться от традиционной для сотового оператора модели развития и выбрала путь цифровой трансформации. Реформы предполагают, что сотовый оператор со временем превратиться в широкую интернет-платформу, на которой клиенты смогут получить все, что им может предложить цифровая реальность.

В Кыргызстане этот эксперимент уже начался. В рамках этих изменений Beeline в прошлом году запустил сразу два абсолютно новых интернет-приложения – Hata.kg и MeetApp.kg.

Диджитализация также коснулась политики обслуживания клиентов компании. Теперь связаться с оператором можно не только посредством телефонного звонка, получить необходимую информацию можно через онлайн-чат, в социальных сетях, по e-mail.

Кроме того, Beeline первым в стране подключил к обслуживанию абонентов чат-бота. Робот по имени Айдана уже сегодня может ответить на большинство вопросов в автоматическом режиме, с которыми обращаются клиенты. При этом робот продолжает учиться, что в перспективе сделает сервис еще более качественным.

"Айдана может обработать неограниченное количество обращений единовременно. Правда, сейчас по статистике 50% обращений не связаны с тематикой компании. В основном – это шуточные вопросы, но их число постепенно снижается. Скоро люди привыкнут к Айдане и будут задавать ей вопросы по теме", – поясняет директор по обслуживанию клиентов и управлению клиентским опытом Beeline Максим Калиниченко.

Между тем рост потребления трафика клиентами сотовых операторов создает определенные сложности: нередко качество и скорость интернета вызывают нарекания со стороны пользователей.

"Сейчас из-за роста потребления трафика растет нагрузка на сеть. Люди хотят больше интернета, а мы хотим его больше продавать. Чтобы это осуществить, нужны частоты, по которым передается интернет, мы их покупаем у государства так же, как другие компании покупают лицензии на добычу золота или угля. В 2015 году для внедрения 4G в Кыргызстане мы, как и другие мобильные компании, купили частоту 800 МГц. Она дает длинные волны, позволяет охватить большую территорию, но у нее не такая высокая интенсивность проникновения, как, например, у частоты 900 МГц. Кроме того, ресурс любой частоты не безграничен, исчерпав его, мы не сможем дать людям больше интернета, не сможем повышать скорость и подключать новых клиентов", - говорит коммерческий директор Beeline Тилек Ахматов.

Чтобы в будущем избежать проблем, говорит Ахматов, сегодня важно наладить прозрачную и честную систему распределения частот между операторами. Телекоммуникационные компании готовы платить миллионы долларов в бюджет государства за право использовать радиочастоты, потому что от этого зависит качество и скорость соединения.

Идеальный вариант распределения радиочастот - это аукционы, подобные тем, что организуют для выбора разработчика крупных месторождений. В сентябре 2015 года Фонд по управлению государственным имуществом проводил открытый аукцион на право заключения договора аренды полос радиочастот сроком на 10 лет. Тогда продали 3 лота, выручив за них почти 900 миллионов сомов. Больше торгов не проводилось, хотя соответствующие поправки к Закону "Об электрической и постовой связи" готовились.

Отметим, в КР юридический статус радиочастот такой же, как и у объектов растительного и животного мира. Закон "О лицензионно–разрешительной системе в КР" относит их к ограниченным государственным ресурсам, которые считаются невосполнимыми, имеют конкретные характеристики, измеряются в количественном и денежном выражении. Однако частоты радиодиапазона не внесены в реестр государственной собственности КР.

Использовать радиочастоты может любой частный предприниматель или юридическое лицо, получившее разрешительную бумагу от регулятора. Государственная пошлина за выдачу лицензии ГАС составляет всего одну тысячу сомов.

В открытых источниках нет данных о том, сколько именно радиочастот есть у Кыргызстана. Зато на сайте лицензиара имеется реестр выданных лицензий.

Согласно этому документу, с января 2014 года по октябрь 2016 года ГАС выдало почти 500 лицензий сроком от года до 10 лет на использование радиоспектра. В списке лицензиатов телерадиокомпании, крупные и мелкие интернет–провайдеры, операторы мобильной связи, некоторые государственные ведомства и охранные агентств, а также фирмы, занимающиеся разработкой программного обеспечения, театры и пансионаты на Иссык-Куле.