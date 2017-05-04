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В Кыргызстане необходимо переселить 3645 семей с опасных зон

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Гулиза Авазова

В Кыргызстане необходимо переселить 3 645 семей с опасных зон. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, по стране 2 093 семьи получили ссуды и обязаны переехать в безопасные районы. Однако, получив помощь от государства, люди не спешат с переездом, так как их не устраивают новые земли, выделенные властями.

В настоящее время 732 семьи также необходимо обеспечить земельными участками и выдать ссуду на строительство домов.

По данным заместителя министра чрезвычайных ситуаций Калыса Ахматова, к настоящему времени уже переселены 1888 семей.

Отметим, сегодня парламент заслушивает информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.

URL: http://www.vb.kg/359375
Теги:
земельный участок, землетрясение, МЧС
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