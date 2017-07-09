Заслуженный педиатр рассказала об угрозах пациентов и лечении кори вином

Максимцева Юлия Васильевна - ветеран отечественного здравоохранения, врач высшей категории. Ее непрерывный трудовой стаж в медицине - 64 года, 25 лет из которых она проработала главврачом детских больниц.

Она родилась в августе 1925 года на Урале. Мать умерла, когда девочке было 2 года, а отец уехал на заработки в другой город. Воспитывала Юлию секретарь отца - Екатерина Ивановна. Когда Юлии исполнилось 6 лет, умер отец. Перед смертью он попросил секретаря не отдавать малышку в детдом, а воспитать самой и дать ей медицинское образование. Тогда и определилась судьба Юлии Максимцевой. В 1948 году она получила диплом Молотовского государственного медицинского института (г. Пермь).

"Я училась в непростые годы, тогда шла Великая Отечественная война. Обучение в институте длилось 5 лет. Днем мы учились, а вечером дежурили в госпиталях, помогали ухаживать за ранеными. Мы их кормили, делали перевязки. Тогда в госпитали были перепрофилированы все школы. Там была перевалочная база, люди поступали без рук и ног. Мы даже участвовали в операциях в качестве практики. У многих моих однокурсников не выдерживали нервы, здоровье", - вспоминает пенсионерка.

После института Максимцеву направили в город Кемерово, где она познакомилась со своим будущим мужем.

"Он был подводник, такой красивый, статный. Звали его Валентином. В тот год они остановились в Кемерово по службе. Мы с девочками жили в общежитии, куда он пришел, чтобы попросить лекарство от головной боли. Помню, как он попросил пришить ему белый воротничок под китель и обещал жениться на той, кто это сделает. Я усмехнулась, но пришила. Он уехал. А через год он вернулся и выполнил обещание. Помню, когда ехал, прислал телеграмму "Денег нет. Встречай. Целую, Валька". Он забрал меня с собой на Север, в город Полярный", - рассказала Юлия Васильевна.

Медовый месяц молодоженов проходил на кухне одной из тамошних гостиниц. По словам пенсионерки, это было самое счастливое время.

"Когда мы приехали, все гостиницы были переполнены, нам негде было даже переночевать. В одной из гостиниц нам выделили кухню, где мы жили первое время. Спали на полу. Мы пробыли в Полярном 9 месяцев, а потом мужа перевели. Он был капитаном третьего ранга. Во всех его командировках я была с ним рядом. Мы всю жизнь были на чемоданах, никакой мебели никуда не возили, только самые необходимые вещи. Затем супруг уехал в экспедицию, они гнали подводные лодки из Мурманска в Англию через Северно-Ледовитый океан, а я осталась его ждать", - поделилась она.

На Севере Максимцева устроилась акушером-гинекологом в местный роддом, а через три месяца специализации ее назначили главврачом. Пока супруг служил, Юлия Васильевна родила старшую дочь Татьяну.

"Он мне писал, что тогда он купил ящик коньяка, чтобы отметить рождение нашего ребенка. Я оставила дочь со свекровью в Хабаровске и отправилась за мужем. Воссоединилась наша семья полностью в 1953 году, когда Валентина перевели в Ленинград. Мы сняли там квартиру и перевезли дочь и бабушку к нам", - говорит женщина.

В Ленинграде Юлия Васильевна устроилась участковым врачом. Именно тогда к ней пришло осознание, что она хочет лечить детей.

"Раньше была медицинская газета, я писала заявления и просила принять меня на учебу. Переквалифицировалась из гинеколога в педиатра. Из Ленинграда мы поехали в Кишинев (Молдова), где началась моя практика. Там была нехватка педиатров и меня направили в район, к которому относились 23 села. Я выезжала на все вызовы. Даже если мне звонили и говорили приехать к ребенку завтра, я ехала в тот же день. Старалась не откладывать визиты", - заверяет врач.

На время ее работы в Кишиневе выпала эпидемия кори. По словам Максимцевой, заболевших молдавских детей поили сухим вином.

"Это делали для того, чтобы скорее появилась сыпь на теле и не было осложнений", - утверждает врач.

Самым запомнившимся пациентом, как говорит Юлия Васильевна, была девятимесячная девочка по имени Люба.

"У ребенка случился спазм, она умирала на глазах. Ничего не помогало, никакие уколы. В ту ночь дежурил хирург Мишка, он предложил делать операцию. Мы должны были вставить грудному ребенку трахеостомическую (дыхательную) трубку в горло для вентиляции легких. Когда сделали надрез горла, оказалось, что трубка не лезет. Она была предназначена для взрослых, а для ребенка была велика. Я всю ночь раздвигала трахею малышки пинцетами, сушила ее, чтобы Любочка не задохнулась. Только утром прислали вертолет, и привезли нужную трубку. После этого ребенок стал дышать. Я никогда ее не забуду, и тут страшную ночь, которую мы провели вместе", - поделилась медик.

В 1964 году семья Максимцевых переехала в Кыргызстан. Юлия Васильевна устроилась в Токмакскую детскую больницу сначала участковым врачом, а потом уже получила должность главврача. Здесь тоже был случай, угрожающий жизни, только теперь уже самого медика.

"У нас была маленькая больница, а при ней стационар на 100 коек. Главврач медучреждения отсутствовал и больных принимала я. Пришел один местный житель – чеченец и привел ребенка, болеющего менингитом. Причем ребенок болел уже четвертые сутки. Я должна была сделать ему спинномозговую пункцию – ввести лекарство между позвонками в поясницу. Отец ребенка стоял возле окна и держал в руках нож. Он меня сразу предупредил, если его ребенок умрет, то он меня зарежет. Слава богу, все обошлось", - говорит она.

А спустя несколько лет Юлию Васильевну назначили главным врачом новой строящейся детской поликлиники в Кызыл-Аскере.

"Тогда стационар был рассчитан на 100 койко-мест. Кровати были большими, нам приходилось привязывать детей простынями, чтобы они не падали с них. Во время моей работы в медучреждении появились детские боксы, зубной и физиотерапевтический кабинеты. Здесь тоже был случай с ребенком, страдающим воспалением легких с менингеальными явлениями. Только его отец мне не угрожал, а подарил хрустальную вазу. Ребенок тоже выжил, но остался слепым", - отмечает она.

После расформирования медучреждения Юлия Максимцева устроилась главврачом в Дом ребенка, в котором содержались 150 детей, и проработала там 3 года.

Затем послужной список врача дополнили еще две поликлиники - № 8 и № 2, где она уже работала педиатром. На заслуженный отдых Максимцева ушла аж в 84 года.

"Даже после моего ухода мне звонили с прошлых мест работы и просили им помочь, например, составить годовой план. По сей день меня чтят и поздравляют в детских садах, которые я курировала во время работы. Я всегда старалась работать честно. Никогда не брала взяток и "денежных благодарностей" от пациентов. Я всегда следовала клятве, которую давала", - заключила медик.

Для справки:

Становление научной медицины в Кыргызстане, появление первых медицинских учреждений началось после воссоединения с Царской Россией в 1863 году. Были открыты первые лазареты в воинских частях Царской армии, больницы и фельдшерские пункты для переселенцев и гражданского населения в Оше, Пишпеке и Караколе.