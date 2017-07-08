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Герои "Игры престолов" баллотируются в президенты КР. Кого выберете вы?

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Айдана Абдуваитова

17 июля НВО начнет показ 7 сезона "Игра престолов" - самое ожидаемое событие года для фанатов сериала. События в Вестеросе наконец-то связываются в один сюжетный узел: тайные мотивы некоторых героев раскрыты, кто-то создал новые альянсы и заговоры, а кто-то готовится к решающей битве за власть, не подозревая, что в скором времени все это может потерять смысл.

15 октября в Кыргызстане пройдут президентские выборы. Событие также важное и ожидаемое для всех кыргызстанцев, который определит политическую жизнь страны на следующие шесть лет.

Как и во всем мире, сериал имеет своих фанатов в Кыргызстане и для них "ВБ" предлагает альтернативную реальность, в котором могут выбрать одного их игроков в престолы президентом КР.

URL: http://www.vb.kg/361884
Теги:
выборы, кино, политика
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