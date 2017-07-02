Противники однополых браков готовят жалобы в конституционный суд ФРГ

Противники "брака для всех" готовят жалобу в Федеральный конституционный суд Германии. Об этом, как пишет DW, заявили представители как минимум двух партий: Христианско-демократического союза (ХДС) и "Альтернативы для Германии" (АдГ).

В правящей ХДС это подтвердили сразу несколько ключевых политиков. "Встал вопрос, является ли "брак для всех" допустимым с точки зрения конституции. Я уверен, что иск будет подан", - заявил в субботу 1 июля глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер (Volker Kauder).

В свою очередь глава МВД Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere), который также является депутатом парламента от ХДС, заявил газете Bild, что допускает успех такого иска. "Я голосовал против закона, ведь, как юрист, я считаю, что для него необходимо изменение Основного закона ФРГ", - отметил де Мезьер. По его мнению брак - это союз между мужчиной и женщиной.

Подать иск в конституционный суд собирается и политический противник ХДС - партия "Альтернатива для Германии". Об этом газете Bild заявил кандидат-одномандатник в бундестаг от АдГ Александр Гауланд (Alexander Gauland). "Брак между людьми одного пола создает путаницу, которая наносит вред обществу", - отметил Гауланд.

Сторонники подачи иска указывают на тот факт, что чуть больше десяти лет назад конституционный суд дал четкое определение брака как союза между мужчиной и женщиной. С другой стороны, высший суд страны уже определял неравенство между браком и "зарегистрированным партнерством" гомосексуалов как дискриминацию.

В случае необходимости изменения конституции потребуется две трети голосов бундестага и бундесрата. У сторонников "брака для всех" поддержка чуть меньше: в пятницу 30 июня за него проголосовали 393 депутата (около 64 процентов всех голосов), против - 226.