В Дубае появилась скорая помощь для женщин

Машина, окрашенная в розовый цвет, будет доставлять бригаду медиков, состоящую исключительно из представительниц слабого пола, для оказания помощи женщинам и детям, например, в случае родов, сообщает TJournal.
Сервис будет работать с 11:00 до 23:00 по местному времени. Медики обучены для оказания неотложной медицинской помощи новорожденным детям и беременным женщинам, сообщает издание Arabian Business.
دشن سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خدمة المستجيب النسائي التي تختص بمهام التدخل السريع لإنقاذ الحالات المرضية والإصابات النسائية وحالات الولادة والأطفال. واضاف ان المستجيب النسائي يضم كوادر إسعافية نسائية اجتزنَ دورات تدريبية متخصصة على مستوى عالٍ من الدراسة النظرية والعملية والميدانية، بالتنسيق والتعاون مع مستشفى لطيفة للولادة، إضافة إلى دورة تعلم أساسيات رعاية الأطفال الخاصة بحالات ما قبل المستشفى (PEEP)، على يد كبار المدربين والأطباء، وسوف يقدمن الخدمة للنساء والأطفال بمختلف إصابتهم. #المستجيب_النسائي #الرقم1 #اسعاف_المستقبل #خطة_اسعاف_دبي_2021 #dubai_ambulance_plan2021 @albayannews @albarjeel @uae_barq @3meed_news @alroeya @dubai10x @dubaipolicehq @dha_dubai @dcd997 @rta_dubai @evisionmn