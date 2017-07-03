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Праздник "Ак-Элечек" собрал более 300 женщин в национальных костюмах

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Родион Решетов

В минувшие выходные, 1 июля, в городе Чолпон-Ате прошел красочный праздник "Ак-Элечек". Главной целью мероприятия является возрождение традиций и культуры кыргызского народа.

По сообщению организаторов, ими были приглашены женщины со всех регионов страны. Всего планировалось, что участие в праздновании примут 700 гостей. Однако приехать смогла только половина.

Стоит отметить красоту и разнообразие костюмов. В каждой области и селе свой уникальный наряд. Почетных гостей прокатили на корабле по озеру Иссык-Куль. Здесь же на палубе прошли торжественное мероприятие и обед.

Затем действия перенеслись с корабля в культурный центр "Рух-Ордо". Здесь традиции соединились с культурой. Женщины спели фольклорные песни и посмотрели театрализованное представление в исполнении молодых талантов.

URL: http://www.vb.kg/362617
Теги:
Иссык-Кульская область, культура
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