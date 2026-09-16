"Газпром-Медиа"и КРСУ запускают совместную образовательную программу

"Газпром-Медиа Холдинг" принял участие в разработке новой программы дополнительного профессионального образования "Личный бренд и современные медиакоммуникации", которая запустится на базе Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ) им. Б. Н. Ельцина.

Слушатели курса познакомятся с основными принципами профессионального позиционирования, научатся определять задачи коммуникации и анализировать аудиторию, разрабатывать контентную стратегию, создавать и продвигать контент, а также оценивать результаты коммуникации.

"Газпром-Медиа Холдинг" берет на себя содержательную часть проекта: команда продюсерского центра "Инсайт Люди" подготовит программу курса и проведет дистанционные занятия для слушателей.

"Мы видим огромный запрос на качественное образование в сфере медиа и блогинга. Блогер сегодня - это профессия, которая требует серьёзных компетенций: понимания аудитории, стратегии, технологий. Мы готовы делиться тем, что уже умеем. Экспертиза "Инсайт Люди" - это практика, проверенная тысячами проектов. Уверен, что студентам КРСУ будет полезно погрузиться в эту реальность и сразу начать применять знания на практике", – Борис Ханчалян, заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга".

В продюсерском центре "Инсайт Люди" уже более 5 лет существует отдел развивающих программ, основная задача которого – повышение навыков, необходимых для создания и продвижения качественного контента. Сегодня сотрудники и резиденты "Инсайт Люди" готовы делиться экспертизой со слушателями из Кыргызстана.

"Сегодня медиакоммуникации становятся самостоятельной профессиональной областью, в которой важно не только уметь создавать контент, но и выстраивать стратегию, отвечающую на современные запросы аудитории. Для нас запуск программы в КРСУ – возможность передать студентам из разных регионов и стран практическую экспертизу более чем 2900 успешных авторов и показать им, как работают современные инструменты коммуникации изнутри. Мы рады, что такой формат обучения объединяет академическую среду и опыт действующих профессионалов медиарынка", – подчеркнула генеральный директор продюсерского центра "Инсайт Люди" Алина Зиннатуллина.

За время обучения студенты курса подготовят медиастратегию формирования и продвижения своего личного бренда. Слушатели представят стратегии продюсерам центра "Инсайт Люди", региональных рекламных агентств, работающих с инфлюенсерами, а также представителям "Газпром-Медиа Холдинга".

"Сегодня блогинг – это большая индустрия и реальная профессия. Запуск этого курса в нашем университете – большой шанс для наших студентов перенять опыт серьезных экспертов и нарабатывать профессиональные компетенции в этой среде. Разработчиками и спикерами курса выступает сильная команда практиков из продюсерского центра "Инсайт Люди", Вместе мы хотим сделать Школу коммуникаций и медиа КРСУ местом, где талантливые ребята могут получить реальный опыт, заявить о себе и выйти на новый профессиональный уровень", – Сергей Волков, ректор Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ) им. Б. Н. Ельцина.

По итогам прохождения курса слушатели получат документы государственного образца от университета: сертификат о дополнительном образовании и удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Прием заявок на обучение продлится до 9 октября 2026 года. Подробная информация о возможностях подачи заявок на сайте.