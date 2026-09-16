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У 18-летней гражданки в Бишкеке изъяли мефедрон в особо крупном размере

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В Бишкеке задержана гражданка 2008 года рождения, у которой обнаружили и изъяли синтетический наркотик "мефедрон" в особо крупном размере. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По данным ведомства, сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Железнодорожной таможни "Северная" совместно со Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД пресекли канал незаконного ввоза мефедрона на территорию Кыргызстана.

В рамках совместных оперативно-следственных мероприятий в Бишкеке была задержана гражданка А.А.Б., 2008 года рождения.

По предварительным расчетам, при незаконной реализации изъятой партии наркотика доход задержанной и других причастных лиц мог превысить 10 млн сомов.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-следственные мероприятия. Устанавливаются источник происхождения наркотического средства, каналы его незаконного перемещения, а также другие лица, причастные к его незаконному обороту.


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URL: https://www.vb.kg/461597
Теги:
граница, задержание, наркотики, таможня, МВД
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Комментарии
Читатель
16.09.2026, 16:33

Когда в нашей стране тоже самое будут писать про алкоголь и табачные изделия? Когда алкоголь и табак станут незаконными?

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