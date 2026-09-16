У 18-летней гражданки в Бишкеке изъяли мефедрон в особо крупном размере

В Бишкеке задержана гражданка 2008 года рождения, у которой обнаружили и изъяли синтетический наркотик "мефедрон" в особо крупном размере. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По данным ведомства, сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Железнодорожной таможни "Северная" совместно со Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД пресекли канал незаконного ввоза мефедрона на территорию Кыргызстана.

В рамках совместных оперативно-следственных мероприятий в Бишкеке была задержана гражданка А.А.Б., 2008 года рождения.

По предварительным расчетам, при незаконной реализации изъятой партии наркотика доход задержанной и других причастных лиц мог превысить 10 млн сомов.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-следственные мероприятия. Устанавливаются источник происхождения наркотического средства, каналы его незаконного перемещения, а также другие лица, причастные к его незаконному обороту.