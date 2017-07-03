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Арабские страны дали Катару ещё 48 часов для ответа на их требования

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Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет одобрили предложение властей Кувейта дать Катару ещё 48 часов для ответа на их требования.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Al Arabiya и совместное заявление четырёх стран.

Эль-Кувейт предложил четырём странам дать Дохе ещё 48 для ответа на их требования. Отмечается, что такой шаг был предпринят после встречи эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ранее сообщалось, что Катар в понедельник, 3 июля, даст ответ на требования арабских стран.

URL: http://www.vb.kg/362619
Теги:
Египет, Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн
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