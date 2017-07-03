КНДР заявила, что их ракеты могут долететь до любой точки земного шара

Северокорейские ракеты могут нанести удар "по любой точке земного шара". Об этом, как пишет Росбалт, говорится в статье Центральной партийной газеты КНДР "Нодон синмун". Материал приурочен к отмечаемому в понедельник дню стратегических войск Корейской народной армии (КНА).

"Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара", - говорится в тексте статьи. По данным газеты, "из ста пусков сто будут успешными". Издание утверждает, что благодаря скоростным мобильным пусковым установкам ракеты "невозможно засечь".

В то же время прямых угроз нанести удары по американским военным базам озвучено не было.

КНДР усиленно разрабатывает ядерные и ракетные вооружения, несмотря на санкции Совбеза ООН. Пхеньян объясняет свои действия военной угрозой со стороны Вашингтона.