Погода
$ 69.24 - 69.46
€ 78.36 - 79.30

КНДР заявила, что их ракеты могут долететь до любой точки земного шара

197  0
www

Северокорейские ракеты могут нанести удар "по любой точке земного шара". Об этом, как пишет Росбалт, говорится в статье Центральной партийной газеты КНДР "Нодон синмун". Материал приурочен к отмечаемому в понедельник дню стратегических войск Корейской народной армии (КНА).

"Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара", - говорится в тексте статьи. По данным газеты, "из ста пусков сто будут успешными". Издание утверждает, что благодаря скоростным мобильным пусковым установкам ракеты "невозможно засечь".

В то же время прямых угроз нанести удары по американским военным базам озвучено не было.

КНДР усиленно разрабатывает ядерные и ракетные вооружения, несмотря на санкции Совбеза ООН. Пхеньян объясняет свои действия военной угрозой со стороны Вашингтона.

URL: http://www.vb.kg/362624
Теги:
Северная Корея
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  