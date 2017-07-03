Свидетель: Салянова изучала приказ о возобновлении лицензии Елисееву

Сегодня, 3 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генерального прокурора, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

В ходе процесса судом была допрошена бывший министр юстиции, ныне руководитель правовой службы Российско-Кыргызского фонда развития Жылдыз Мамбеталиева.

Она рассказала, что в 2010 году была заместителем министра юстиции, которым была Салянова.

"В 2010 году в Минюст поступило заявление от Алексея Елисеева о возобновлении лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. Изучив заявление, подняв личное дело из архива, был подготовлен проект приказа по возобновлению лицензии. Я не стала сразу визировать, так как у меня были сомнения, учитывая личность Елисеева. Я зашла к Саляновой, доложила, что есть материалы. Она попросила оставить их для дополнительного изучения. Документы были у нее несколько дней", - сказала Мамбеталиева.