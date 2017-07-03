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Свидетель: Салянова изучала приказ о возобновлении лицензии Елисееву

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Аида Джумашева

Сегодня, 3 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генерального прокурора, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

В ходе процесса судом была допрошена бывший министр юстиции, ныне руководитель правовой службы Российско-Кыргызского фонда развития Жылдыз Мамбеталиева.

Она рассказала, что в 2010 году была заместителем министра юстиции, которым была Салянова.

"В 2010 году в Минюст поступило заявление от Алексея Елисеева о возобновлении лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. Изучив заявление, подняв личное дело из архива, был подготовлен проект приказа по возобновлению лицензии. Я не стала сразу визировать, так как у меня были сомнения, учитывая личность Елисеева. Я зашла к Саляновой, доложила, что есть материалы. Она попросила оставить их для дополнительного изучения. Документы были у нее несколько дней", - сказала Мамбеталиева.

URL: http://www.vb.kg/362632
Теги:
Аида Салянова, суд
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Комментарии
Даке Маматкасым
03.07.2017, 11:27
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ну это уже давно было известно, Салянова же сразу попыталась все стрелки на нее перевести

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Банин Александр
03.07.2017, 11:28
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Как только начали изучать дело о лицензии Елисеева, то Салянова заявила, что не она подписала бумаги, а быть может зам, тем самым скинув все на нее. А теперь она говорит, что да возобновила, так как не было причин отказывать.

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Касым Молдобаев
03.07.2017, 14:55
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Не удалось, короче, Саляновой свалить ответственность на зама.

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Тимур Байменов
03.07.2017, 15:31
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Салянова сейчас по уши в уголовных делах. Еще и дядю ищут, который завалил девушку молодую, а Салянова снова тут при делах, так как именно она тормознула дело и дала сбежать из страны Калыю, а тот даже сменил фамилию. 

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Медер Айбекович
03.07.2017, 17:05
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Странно уже то, что они продлив лицензию уничтожили все следы преступления...

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