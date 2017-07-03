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Мирзиёев назначил 23-летнего Алишера Садуллаева замминистра образования

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил 23-летнего Алишера Садуллаева замминистра народного образования, а 25-летний Алимжан Туйчиев назначен заместителем министра связи и информационных технологий. Их уже представили коллективу.

Алишер Садуллаев родился 11 июля 1994 года в Джизакском районе Джизакской области. Окончил Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте (MDIST). До нового назначения выпускник международного института работал директором учебного центра Result.

25-летний Алимжан родился 27 октября 1991 года в Бекабаде. Окончил Туринский политехнический университет. Свободно владеет русским, английским, немецким, итальянским языками. В соответствии с указом президента от 4 декабря 2013 года был награжден медалью "Слава".

URL: http://www.vb.kg/362659
Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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Комментарии
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03.07.2017, 15:05

а у нас молодой депутат на танированом авто приехал читать лекции по ПДД в ГАИ.

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