Ученые выведут коров, "устойчивых" к глобальному потеплению

Американские биологи изучают механизмы терморегуляции коров, чтобы получить ГМ-породу, устойчивую к высокой температуре и способную производить мясо в условиях глобального потепления, пишет Naked Science.

В условиях продолжающихся изменений климата и роста средней глобальной температуры внимание ученых привлекли коровы мясной породы брангус. Выведенные в конце 1940-х, они отличаются не только большими ушами и комолостью (отсутствием рогов), но и великолепной выносливостью и легкостью адаптации к самому разному климату, включая даже весьма жаркий. Их особенности исследуют американские биологи из команды профессора Университета Флориды Ралуки Матиску (Raluca Mateescu).

По сообщению университета, на работу выделен трехлетний федеральный грант суммой более 700 тыс. долларов. Он позволит ученым провести секвенирование геномов у представителей двух пород крупного рогатого скота, предшественниц брангусов (происходящей из Шотландии абердин-ангусской породы, а также индусских коров породы брахман). Ученых интересуют гены, связанные у них с регуляцией температуры тела и развитием реакции на тепловой стресс.

Авторы отмечают, что больше половины крупного рогатого скота в мире живет в регионах с влажным и жарким климатом (в США на них приходится около 40 процентов). Выяснив генетические основы и механизмы адаптации их тела к высокой температуре, ученые намерены получить ГМ-породу, которая легче переносит и жару, и влажность, не только хорошо себя чувствуя, но и давая качественное мясо.