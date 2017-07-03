Пограничники КР и КНР отбили атаку террористов. На границе прошли учения

На кыргызско-китайской государственной границе в рамках ШОС состоялось совместное антитеррористическое учение "Тянь-Шань 3 - 2017", в котором приняли участие подразделения Государственной пограничной службы КР и пограничной службы Министерства общественной безопасности КНР. Об этом сообщает пресс-служба ГПС КР.

Основная цель мероприятия - это укрепление системы взаимодействия между пограничными службами Кыргызстана и Китая по борьбе с тремя силами зла (терроризм, сепаратизм и экстремизм). Учение проводилось в три этапа с участием около 800 военнослужащих сторон. Основная фаза маневров состоялась 27 июня 2017 г. в китайском городе Артуше.

За ходом учения наблюдали руководители пограничных служб компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (Россия Казахстан, Таджикистан и Узбекистан) и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

По сценарию учений в приграничных районах двух государств совершены теракты, нападения на военные подразделения, приведшие к боестолкновениям, в ходе которых правительственные войска сторон уничтожают часть террористов.

С целью организации взаимодействия главами пограничных ведомств сторон создан координационный штаб, откуда осуществлялось руководство операцией по ликвидации террористических группировок. Кыргызские и китайские пограничники выполнили поставленные перед ними задачи в ходе совместного антитеррористического учения "Тянь-Шань 3 - 2017". Военнослужащие двух государств продемонстрировали пример эффективного сотрудничества.

Главы пограничных ведомств Кыргызстана и Китая высоко оценили итоги совместной тренировки и отметили, что проведение подобных мероприятий повышает возможности пограничных служб по оперативному реагированию на потенциальные угрозы.

Временно исполняющий обязанности председателя Государственной пограничной службы КР полковник Уларбек Шаршеев подчеркнул необходимость консолидации усилий пограничных ведомств и других компетентных органов государств-членов ШОС в противодействии современным вызовам и угрозам.