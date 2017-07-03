Неправильно выбрали путь во взрослую жизнь. Задержаны молодые преступники

В Бишкеке 23 июня примерно в 22.30 двое молодых ребят под мостом, расположенного на пересечении проспекта Манаса и улицы Льва Толстого, угрожая пистолетом, неустановленной марки, и ножом, избили граждан Х.И. и Б.А.

Более того, Х.И. получил ножевое ранение в область левого бедра, а нападавшие, завладев личным имуществом и документами, скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 168 УК КР.

30 июня сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД г. Бишкек, при проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны уроженцы г. Кара-Балта - 18-летний Т.А. и 17-летний Л.В. Оба задержанных ранее несудимые.

Подозреваемые водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек. Свердловским районным судом избрана мера пресечения сроком на 2 месяца.

Ведется следствие.