В Бишкеке улица Калинина открыта для движения автотранспортных средств

После ремонта дорожного полотна для движения автотранспорта открыт отрезок улицы Калинина от ул. Кольбаева до Салиева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

По информации МП "Бишкекасфальтсервис", протяженность ремонтируемого участка составила 540 погонных метров,

ширина – 13,7 метра с устройством парковочных мест площадью 1110 м2.

Также проведены работы по ремонту тротуаров, ирригации и нанесению дорожной разметки.

Всего же в 2017 году предприятием планируется отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работает два собственных асфальтобетонных завода, сообщили в столичной мэрии.