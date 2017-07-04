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Матвиенко: Иссык-Куль не может не нравиться, напишите о своих впечатлениях

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Родион Решетов

Сегодня, 4 июля, председатель Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко продолжила свою рабочую поездку в Иссык-Кульскую область. Российский делегат посетила международный культурно-образовательный форум стран СНГ.

В ходе мероприятия высокопоставленному гостю рассказали, как ребята, принимающие участие в форуме, проводят свое время. После чего Валентина Матвиенко познакомилась с детьми, которые приехали из стран СНГ.

"Это место, конечно, всем нравится, по-другому быть не может. А потом, когда вы отдохнете, напишите спикеру парламента о том, как прошел ваш отдых. Но только не SMS, а настоящие письма", - сказала она.

После чего председатель Совета федерации Федерального собрания России узнала у всех ребят, кто и откуда приехал. Она также отметила, что большинство национальных костюмов очень теплые, можно бы придумать летние варианты, шутит Матвиенко.

URL: http://www.vb.kg/362710
Теги:
визит, дети, Иссык-Кульская область
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Комментарии
Мира Султанова
04.07.2017, 13:42
Карма: -12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 26
Комментариев: 19

Усилиями Турсунбекова есть возможность думать, что после визита Матвиенко к нам на Иссык-Куль, вырастет посещаемость, так как Матвиенко очень хорошо себя чувствовала и после приезда в Россию непременно расскажет о нашей жемчужине. 

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Алинур Молдокматов
04.07.2017, 18:28
Карма: +21
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 37
Минусов: 16
Комментариев: 69

Мира Султанова

Усилиями Турсунбекова есть возможность думать, что после визита Матвиенко к нам на Иссык-Куль, вырастет посещаемость, так как Матвиенко очень хорошо себя чувствовала и после приезда в Россию непременно расскажет о нашей жемчужине. 

Видимо Турсунбеков провел теплую встречу с Матвиенко, что она была в приподнятом настроении и даже станцевала с ребятами

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