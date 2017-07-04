Матвиенко: Иссык-Куль не может не нравиться, напишите о своих впечатлениях

Сегодня, 4 июля, председатель Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко продолжила свою рабочую поездку в Иссык-Кульскую область. Российский делегат посетила международный культурно-образовательный форум стран СНГ.

В ходе мероприятия высокопоставленному гостю рассказали, как ребята, принимающие участие в форуме, проводят свое время. После чего Валентина Матвиенко познакомилась с детьми, которые приехали из стран СНГ.

"Это место, конечно, всем нравится, по-другому быть не может. А потом, когда вы отдохнете, напишите спикеру парламента о том, как прошел ваш отдых. Но только не SMS, а настоящие письма", - сказала она.

После чего председатель Совета федерации Федерального собрания России узнала у всех ребят, кто и откуда приехал. Она также отметила, что большинство национальных костюмов очень теплые, можно бы придумать летние варианты, шутит Матвиенко.