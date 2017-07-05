Врачи Кыргызстана и Туркменистана готовы сотрудничать в борьбе с инфекцией

4 июля прошла встреча министра здравоохранения Талантбека Батыралиева с послом Туркменистана в КР Шадурды Мередовым. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Сотрудничество в области здравоохранения между двумя странами ведется с 2015 года в рамках Соглашения о сотрудничестве между Минздравом КР и Минздравом Туркменистана.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, в частности вопросы, касающиеся борьбы с инфекционными заболеваниями.

"Осенью 2017 года в Ашхабаде пройдут V Азиатские игры, ожидается приезд спортсменов из 62 стран. В целях проведения данных игр на высоком уровне министерствами и ведомствами Туркменистана ведутся соответствующие работы. В частности, Министерство здравоохранения Туркменистана планомерно ведет профилактические работы по предотвращению въезда лиц с инфекционными заболеваниями во время проведения Азиады. В этой связи будем весьма признательны получить официальную информацию по эпидемиологической ситуации в Кыргызстане и информацию о деятельности вашего министерства в этой области", - отметил дипломат.

"Мы всегда рады сотрудничеству. Эпидемиологический статус нашей страны один из самых устойчивых в Центральной Азии. Наши данные открыты и доступны (доверительные). Кыргызстан - один из 37 стран, который вошел в число стран элиминированных от малярии. Это важно, так как в Центральной Азии не все вошли в этот список. Мы готовы развивать наше сотрудничество", - сказал главный врач республики.