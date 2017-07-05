Погода
$ 69.55 - 69.78
€ 78.58 - 79.36

MMA: В Москве прошли 22 поединка по кулатуу-эртаймаш WEF-34

194  0
Гулиза Авазова

В Москве прошел международный турнир по кулатуу-эртаймаш по правилам смешанных единоборств (MMA). Под эгидой WEF34, в серии Selection-11 проводились 22 поединка.

Как сообщили организаторы соревнований - Всемирная федерация эртаймаш (WEF), в этом турнире помимо кыргызстанцев выступили бойцы из Таджикистана, Узбекистана и Франции.

Вечера, 4 июля, прошли 8 основных боев, а также оставшиеся поединки проводились, как рейтинговые. В основных боях Алманбет Узаков (до 61 кг) победил Эрнисбека Нурдинова, который получил травму и был снят с боя доктором. Затем Азимжан уулу Бектемир (до 71 кг) одолел болевым приемом на руку Азамата Муратова, Алманбет Жаныбеков (до 84 кг) справился с Санжаром Орунбековым, Улук Аманбаев (до 57 кг) добился победы над Азамом Ергешевым.

Помимо этого, Мырзамидин Пазылов также досрочно добился победы над Абдусаламом Киргизовым из Таджикистана, ему хватило одного раунда , чтобы поймать на удушающем приеме соперника. Айылчы Султаналиев вышел на октагон против узбекистанца Нурсултана Рузибоева и победил досрочно.

Два бойца из Франции также оказались не особо сильными соперниками, судя по тому, как преждевременно одолели кыргызстанцы, выступающие на уровне отборочной стадии. Два боя завершились досрочно удушающими приемами кыргызстанцев. В частности, Зарылбек уулу Данияр взял верх над Атанганом Винсеном Ригесом, а Тынчтыкбек Иминжанов одолел Ив Кофи Бертрана.

Отметим, турниры серии Selection являются отборочными и лучшие бойцы потом будут выступать на турнирах Profight, Global и других.

URL: http://www.vb.kg/362761
Теги:
бои без правил, смешанные бои, турнир
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  