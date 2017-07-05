MMA: В Москве прошли 22 поединка по кулатуу-эртаймаш WEF-34

В Москве прошел международный турнир по кулатуу-эртаймаш по правилам смешанных единоборств (MMA). Под эгидой WEF34, в серии Selection-11 проводились 22 поединка.

Как сообщили организаторы соревнований - Всемирная федерация эртаймаш (WEF), в этом турнире помимо кыргызстанцев выступили бойцы из Таджикистана, Узбекистана и Франции.

Вечера, 4 июля, прошли 8 основных боев, а также оставшиеся поединки проводились, как рейтинговые. В основных боях Алманбет Узаков (до 61 кг) победил Эрнисбека Нурдинова, который получил травму и был снят с боя доктором. Затем Азимжан уулу Бектемир (до 71 кг) одолел болевым приемом на руку Азамата Муратова, Алманбет Жаныбеков (до 84 кг) справился с Санжаром Орунбековым, Улук Аманбаев (до 57 кг) добился победы над Азамом Ергешевым.

Помимо этого, Мырзамидин Пазылов также досрочно добился победы над Абдусаламом Киргизовым из Таджикистана, ему хватило одного раунда , чтобы поймать на удушающем приеме соперника. Айылчы Султаналиев вышел на октагон против узбекистанца Нурсултана Рузибоева и победил досрочно.

Два бойца из Франции также оказались не особо сильными соперниками, судя по тому, как преждевременно одолели кыргызстанцы, выступающие на уровне отборочной стадии. Два боя завершились досрочно удушающими приемами кыргызстанцев. В частности, Зарылбек уулу Данияр взял верх над Атанганом Винсеном Ригесом, а Тынчтыкбек Иминжанов одолел Ив Кофи Бертрана.

Отметим, турниры серии Selection являются отборочными и лучшие бойцы потом будут выступать на турнирах Profight, Global и других.