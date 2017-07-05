Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к африканским беженцам

Богатейший человек мира, основатель Microsoft Билл Гейтс в беседе с немецкой газетой Welt am Sonntag раскритиковал лидеров европейских государств, в частности руководство ФРГ, за излишнюю щедрость по отношению к беженцам из африканских стран. Об этом пишет Лента.ру Daily Mail.

"Чем более вы щедры, тем больше об этом говорят, что в свою очередь мотивирует все больше людей к тому, чтобы покинуть Африку", - считает миллиардер.

По его мнению, Германия не сможет принять всех желающих попасть в Европу. Также Гейтс отметил, что ЕС должен усложнить африканцам путь на европейский континент через существующие маршруты. В то же время основатель Microsoft похвалил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за решение продолжать тратить 0,7 процента ВВП на внешнюю помощь и призвал других европейских лидеров следовать этому примеру.

В декабре прошлого года агентство Reuters отмечало, что в немецком обществе сохраняется высокий уровень тревоги по отношению к мигрантам, несмотря на резкое сокращение их потока. Если в 2015 году в Германию въехали 890 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, то в 2016-м были зарегистрированы 280 тысяч человек.