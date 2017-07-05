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Ученые в Перу воссоздали лицо знаменитой мумии Леди Као

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Ученым в Перу с помощью 3D-печати удалось восстановить лицо древней женщины, которая, предположительно, была могущественным политическим или религиозным лидером, передает Би-би-си.

Леди Као, которую еще называют Клеопатрой Латинской Америки, принадлежала к культуре Моче на севере Перу и умерла 1700 лет назад.

Ее останки были обнаружены в 2006 году в разрушенной глиняной пирамиде рядом с Трухильо.

Вскрытие показало, что женщине было около 20 лет, когда она умерла, вероятно, из-за осложнений при родах или беременности. Ее ноги, ступни и лицо были покрыты татуировками с магическими символами - змеями и пауками.

Ученые смогли воссоздать лицо Леди Као, проанализировав структуру черепа и останки.

Леди Као была похоронена с короной, золотыми и медными изделиями. В захоронении также нашли оружие, включая две массивные боевые дубинки и 23 устройства для метания копья.

Судя по богатству захоронения, она могла быть жрицей или даже политическим правителем.

До обнаружения останков Леди Као считалось, что только мужчины занимали высокие посты в культуре Моче.

Как рассказал министр культуры Перу Сальвадор дель Солар, у женщины было овальное лицо с высокими скулами - это черты встречаются у многих современных перуанцев.

"Мы имеем честь предъявить это странное сочетание будущего и прошлого: технологии позволили нам увидеть лицо политического и религиозного лидера из культуры прошлого", - заявил он.

URL: http://www.vb.kg/362779
Теги:
Перу
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