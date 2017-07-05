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Свидетель: Модин не сообщал, какую должность займет в MegaCom

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Аида Джумашева

Сегодня, 5 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля директора по маркетингу компании "Нур Телеком" Дмитрия Жукова. Он сообщил, что не знаком с Леонидом Маевским (заявителем по делу Текебаева), однако давно знает Алексея Модина  (посредника между Маевским и Текебаевым).

"В сентябре 2010 года Модин предложил мне работать в MegaCom. Я согласился сразу и уволился. Затем он пропал и не отвечал на мои звонки. Обратно в свою же компанию я устроился в июне 2011 года", - сказал Жуков.

На вопрос Текебаева о том, говорил ли Модин, какую должность он займет в MegaCom, свидетель ответил, что тот не сообщал об этом.

URL: http://www.vb.kg/362787
Теги:
MegaCom, Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Арсений Максимов
05.07.2017, 15:06
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Очередное подтверждение. Если бы Модин говорил неправду, с чего бы он набирал себе сотрудников...

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Бахадыр Бекманбетов
05.07.2017, 15:13
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Этот факт дополняет показания гендиректора МЕГАКОМа, который сообшил, что Текебаев и Чотонов вели с ним переговоры и давали резюме Маевского для вхождения в управление Мегакомом!  

Тут уже все ясно, Текебаев явно замешан в этой смутной афере. И то, что Текебаев отказался от проверки на детекторе лжи подтверждает это!

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