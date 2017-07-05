Свидетель: Модин не сообщал, какую должность займет в MegaCom

Сегодня, 5 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля директора по маркетингу компании "Нур Телеком" Дмитрия Жукова. Он сообщил, что не знаком с Леонидом Маевским (заявителем по делу Текебаева), однако давно знает Алексея Модина (посредника между Маевским и Текебаевым).

"В сентябре 2010 года Модин предложил мне работать в MegaCom. Я согласился сразу и уволился. Затем он пропал и не отвечал на мои звонки. Обратно в свою же компанию я устроился в июне 2011 года", - сказал Жуков.

На вопрос Текебаева о том, говорил ли Модин, какую должность он займет в MegaCom, свидетель ответил, что тот не сообщал об этом.