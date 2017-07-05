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Уроженец КР осужден в России на 8 лет за вербовку в ИГИЛ

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На 8 лет за решетку отправился вербовщик ИГИЛ, осужденный в Самаре. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Гражданин Кыргызстана признан виновным в пособничестве терроризму, сообщает ГУ МВД по Самарской области. В прошлом году 23-летний Рахмонберди Рашидов убеждал приверженцев ислама поехать в Сирию воевать за Исламское государство и другие подобные вооруженные формирования. Когда знакомые отказались воевать на стороне террористов, он решил ехать в Сирию в одиночку. Но совершить свой поступок не смог, поскольку отправился в спецучреждение за нарушение режима въезда и пребывания в РФ, а тем временем правоохранителям стали известны его планы по поводу Сирии.

URL: http://www.vb.kg/362788
Теги:
Россия, соотечественники, ИГИЛ
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