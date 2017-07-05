Благотворительная организация передала свыше 300 инвалидных колясок

Лица с ограниченными возможностями здоровья получили инвалидные коляски нового образца, которые предоставила на безвозмездной основе международная благотворительная организация LDS Charities. Об этом 5 июля сообщили в Министерстве труда и социального развития.

На церемонии вручения представитель данной организации Ричард Джонсон отметил личный вклад министра труда и социального развития Таалайгуль Исакуновой в реализацию проекта по обеспечению людей с ограниченными возможностями здоровья инвалидными колясками.

В свою очередь чиновник поблагодарила за оказанную помощь и выразила надежду на дальнейшее двустороннее сотрудничество, которое будет направлено на поддержку уязвимых групп населения.

На сегодняшний день благотворительная организация LDS Charities предоставила 324 инвалидные коляски. До конца текущего года еще одна партия колясок примерно в таком же количестве прибудет в Кыргызстан.

Как отметили в ведомстве, ранее была договоренность о том, что организация предоставит около тысячи инвалидных колясок на безвозмездной основе.

Также в ходе мероприятия Исакунова вручила сертификаты об окончании учебного курса "По инвалидным коляскам" сотрудникам районных управлений социального развития г. Бишкек.