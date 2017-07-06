Немецким военным запретили носить форму в Гамбурге во время саммита G20

Министерство обороны Германии предупредило военных Бундесвера, которые проходят службу в Гамбурге, об угрозе нападения на них противников проведения саммита G20, который пройдет в городе 7-8 июля. В эти дни солдатам запретили носить военную форму, об этом пишет РБК со ссылкой на издание Der Spiegel Online.

По этой информации, Минобороны распространило инструкцию по технике безопасности "Безопасность и угрозы на саммите G20". В брошюре говорится, что в дни проведения саммита военным стоит ожидать "приступов агрессии и насильственных действий со стороны левых демонстрантов, которые", скорее всего, будут проявляться в отношении людей в форме.

Таким образом, всем солдатам, которые будут появляться в Гамбурге и окрестностях с 5 по 9 июля, следует быть в гражданской одежде.

Полиция несет ответственность за обеспечение безопасности во время саммита G20, однако армия уже получила более 40 запросов от Гамбурга о взаимной помощи представителям сил безопасности города.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля. Во время саммита, 7 июля, может состояться первая встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.