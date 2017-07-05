Таможня задержала еще один контрабандный транспорт, завезенный без пошлин

Гражданин Т.Э. забыл заплатить за заказанный им автомобиль из Южной Кореи, в итоге транспорт был задержан на границе. Об этом сообщает пресс-служба ГТС ПКР.

По данным ведомства, автомобиль марки "Хундай Майти" 2004 года выпуска прибыл в Кыргызскую Республику без оплаты причитающихся таможенных платежей, составляющих примерно 382 тысячи сомов.

"Материалы дела по данному факту направлены в Генеральную прокуратуру КР для передачи в ГСБЭП для рассмотрения согласно уголовному законодательству нашей республики", - сообщили в пресс-службе ГТС ПКР.