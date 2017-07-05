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Юные скалолазы Кыргызстана стартуют на чемпионате Азии в Сингапуре

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Гулиза Авазова

Команда Кыргызстана примет участие на молодежном чемпионате Азии по скалолазанию, который стартует сегодня, 5 июля, в Сингапуре. Об этом "ВБ" сообщил тренер команды Марина Гальцова.

По ее данным, сборная Кыргызстана поборется за медали в младшей возрастной категории среди скалолазов 2002-2003 годов рождения.

Страну представляют четверо скалолазов под руководством Гальцовой, в частности Иса Конушбаев, Антон Эрнандес, Глеб Рожков и Мирослава Тен.

Всего на молодежный чемпионат съехались 434 участника из 15 стран.

Отметим, скалолазание включено в программу Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония).

URL: http://www.vb.kg/362797
Теги:
скалолазание, чемпионат
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