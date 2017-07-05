Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G

Сегодня можно найти огромное количество недорогих бюджетных смартфонов. Причем выбор настолько широк, что глаза разбегаются. Мы упростили вам задачу по поиску "умного", надёжного и вместе с тем бюджетного смартфона. Новинка от мобильного оператора О! уже зарекомендовала себя с лучшей стороны и бьёт рекорды продаж!

O!Phone 4G - сбалансированный во всех отношениях смартфон отвечает современным требованиям – операционная система Android (оригинальная версия), ёмкая батарея, слот для карты памяти с возможностью её увеличения до 32 ГБ. Смартфон отлично подойдет тем, кто ищет небольшой телефон, удобно лежащий в руке. Несмотря на свою небольшую стоимость - 4790 сомов, O!Phone 4G способен справиться со всеми повседневными задачами: звонки, SMS, выход в интернет на скорости 4G, наслаждение музыкой и видео, съемка фото и любимые игры.

Приятный бонус при покупке – 300 сомов на ваш баланс и гарантийное обслуживание сроком 1 год, и вам не нужно волноваться о дополнительных тратах, так как в случае неисправности вам бесплатно произведут ремонт или замену устройства.

Хотите смартфон ещё дешевле? Выбирайте O!Phone 3G стоимостью 3190 сомов + приятный подарок 200 сомов на баланс.

Спрашивайте смартфоны O!Phone в офисах продаж и обслуживания или в магазинах O!Store мобильного оператора О! или просто оформляйте заказ с доставкой на дом на shop.o.kg по телефону 0705 007 000 (для абонентов О! звонок бесплатный).

Смартфоны O!Phone – доступная цена, гарантия, надежность!