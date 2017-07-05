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Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G

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Сегодня можно найти огромное количество недорогих бюджетных смартфонов. Причем выбор настолько широк, что глаза разбегаются. Мы упростили вам задачу по поиску "умного", надёжного и вместе с тем бюджетного смартфона. Новинка от мобильного оператора О! уже зарекомендовала себя с лучшей стороны и бьёт рекорды продаж!

O!Phone 4G - сбалансированный во всех отношениях смартфон отвечает современным требованиям – операционная система Android (оригинальная версия), ёмкая батарея, слот для карты памяти с возможностью её увеличения до 32 ГБ. Смартфон отлично подойдет тем, кто ищет небольшой телефон, удобно лежащий в руке. Несмотря на свою небольшую стоимость - 4790 сомов, O!Phone 4G способен справиться со всеми повседневными задачами: звонки, SMS, выход в интернет на скорости 4G, наслаждение музыкой и видео, съемка фото и любимые игры.

Приятный бонус при покупке – 300 сомов на ваш баланс и гарантийное обслуживание сроком 1 год, и вам не нужно волноваться о дополнительных тратах, так как в случае неисправности вам бесплатно произведут ремонт или замену устройства.

Хотите смартфон ещё дешевле? Выбирайте O!Phone 3G стоимостью 3190 сомов + приятный подарок 200 сомов на баланс.

Спрашивайте смартфоны O!Phone в офисах продаж и обслуживания или в магазинах O!Store мобильного оператора О! или просто оформляйте заказ с доставкой на дом на shop.o.kg по телефону 0705 007 000 (для абонентов О! звонок бесплатный).

Смартфоны O!Phone – доступная цена, гарантия, надежность!

URL: http://www.vb.kg/362801
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#O!
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