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США разрешили провозить электронные устройства на рейсах из Турции и ОАЭ

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Власти США отменили запрет на пронос электронных устройств в салон самолетов, следующих в страну из Турции, сообщает NewsRu.com со ссылкой на агентство Reuters и турецкое агентство Dogan.

По его данным, первый рейс после отмены ограничений уже отправился из аэропорта Ататюрка в Стамбуле в Нью-Йорк в среду, 5 июля, в 6.45 утра по местному времени (9.45 по Бишкеку). Ожидается, что самолет авиакомпании Turkish Airlines приземлится в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в среду утром.

Накануне о том, что запрет будет снят, заявил турецкий министр транспорта Ахмет Арслан. Во вторник британские и американские представители провели проверку мер безопасности в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.

Ранее, в воскресенье, 2 июля, был снят запрет на провоз электронных устройств на рейсах из Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщила авиакомпания Etihad Airways.

"Турецкие авиалинии" ожидают, что в скором времени будет также снят аналогичный запрет на рейсах в Великобританию, написал в среду в своем Twitter генеральный директор турецкой авиакомпании Билял Экши.

Запрет США на провоз электронных устройств был введен в марте этого года в отношении рейсов из 10 международных аэропортов в восьми странах - Египте, Марокко, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре и Турции. Поводом для этого послужили опасения, что террористы могут использовать ноутбуки и планшеты для проноса на борт взрывного устройства.

Вскоре после США аналогичные меры приняла и Великобритания, запретив проносить электронику на авиарейсы из шести стран - Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

Запрет вступил в силу с 25 марта. Пассажиры, совершающие авиаперелеты из этих стран, не могут иметь при себе на борту мобильные телефоны, компьютеры и планшетные устройства, размер которых превышает по длине 16 см, ширине и толщине - 9,3 см и 1,5 см соответственно.

URL: http://www.vb.kg/362803
Теги:
авиация, ОАЭ, США, Турция
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