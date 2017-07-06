Сооронбай Жээнбеков посетит Душанбе. Он встретится с Рахмоном и Ашраф Гани

Люди, прежде чем восторженно писать думайте головой:

эксперт по энергетике в аппарате президента КР инженер-энергетик Николай Кравцов отметил, что он против проекта, так как экономической выгоды он стране не принесет."Это проект Всемирного банка, и считаю его нецелесообразным для республики, по крайней мере еще лет 10. Нам попросту нечего продавать. Энергии и так не хватает", — сказал Кравцов.Он подчеркнул, что Таджикистан не раз заявлял, что может обеспечить поставки энергии в полном объеме самостоятельно и обойтись без Кыргызстана. А вот участие КР выльется республике в копеечку.

Тимур Байменов

Реализация этого проекта позволит нам принести в бюджет миллионы долларов. Надеюсь наши договорятся.

Чтобы получить хотя бы миллион долларов надо продать 1 кВч за заявленную цену 9 ц/кВч, это получается надо продать свыше 11 млн кВт энергии. У нас сезонные дефициты выработки есть, а Вы предлагаете еще и продавать. А потом будут отключать население как бакс, чтобы выполнять договора поставки.

Проект навязан нам донорами, чтобы загнать в долги. И наверняка кого надо они уговорили как надо.