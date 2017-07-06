Сооронбай Жээнбеков посетит Душанбе. Он встретится с Рахмоном и Ашраф Гани

Реализация этого проекта позволит нам принести в бюджет миллионы долларов. Надеюсь наши договорятся.
Сегодня, 6 июля, в Душанбе (Таджикистан) пройдет встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000.
Как сообщают СМИ Таджикистана, в этой встрече примут участие президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В Душанбе главы государств и правительств акцентируют внимание на реализации проекта по переброске электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан, где наблюдается дефицит электроэнергии. Также гости намерены проинспектировать строительство инфраструктуры CASA-1000. Согласна планам, первые киловатты должны дойти до Пакистана уже в 2020 году.
Также пройдет трехсторонняя встреча с участием лидеров Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Стороны обсудят механизм координации сотрудничества в достижении мира и стабильности региона.