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Сооронбай Жээнбеков посетит Душанбе. Он встретится с Рахмоном и Ашраф Гани

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Гулиза Авазова

Сегодня, 6 июля, в Душанбе (Таджикистан) пройдет встреча глав государств и правительств стран-участниц проекта CASA-1000.

Как сообщают СМИ Таджикистана, в этой встрече примут участие президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В Душанбе главы государств и правительств акцентируют внимание на реализации проекта по переброске электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан, где наблюдается дефицит электроэнергии. Также гости намерены проинспектировать строительство инфраструктуры CASA-1000. Согласна планам, первые киловатты должны дойти до Пакистана уже в 2020 году.

Также пройдет трехсторонняя встреча с участием лидеров Таджикистана, Афганистана и Пакистана. Стороны обсудят механизм координации сотрудничества в достижении мира и стабильности региона.

URL: http://www.vb.kg/362812
Теги:
Афганистан, Пакистан, Таджикистан, энергетика, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Тимур Байменов
06.07.2017, 09:38
Карма: +11
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Плюсов: 67
Минусов: 56
Комментариев: 74

Реализация этого проекта позволит нам принести в бюджет миллионы долларов. Надеюсь наши договорятся.

0
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Банин Александр
06.07.2017, 09:41
Карма: -47
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 59
Минусов: 106
Комментариев: 54

В Душанбе главы государств и правительств акцентируют внимание на реализации проекта по переброске электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан, где наблюдается дефицит электроэнергии. Также гости намерены проинспектировать строительство инфраструктуры CASA-1000. Согласна планам, первые киловатты должны дойти до Пакистана уже в 2020 году.

0
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Айгерим Касымова
06.07.2017, 10:22
Карма: -2
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Плюсов: 2
Минусов: 4
Комментариев: 9

Люди, прежде чем восторженно писать думайте головой:

эксперт по энергетике в аппарате президента КР инженер-энергетик Николай Кравцов отметил, что он против проекта, так как экономической выгоды он стране не принесет."Это проект Всемирного банка, и считаю его нецелесообразным для республики, по крайней мере еще лет 10. Нам попросту нечего продавать. Энергии и так не хватает", — сказал Кравцов.Он подчеркнул, что Таджикистан не раз заявлял, что может обеспечить поставки энергии в полном объеме самостоятельно и обойтись без Кыргызстана. А вот участие КР выльется республике в копеечку.

Тимур Байменов

Реализация этого проекта позволит нам принести в бюджет миллионы долларов. Надеюсь наши договорятся.

Чтобы получить хотя бы миллион долларов надо продать 1 кВч за заявленную цену 9 ц/кВч, это получается надо продать свыше 11 млн кВт энергии. У нас сезонные дефициты выработки есть, а Вы предлагаете еще и продавать. А потом будут отключать население как бакс, чтобы выполнять договора поставки.

Проект навязан нам донорами, чтобы загнать в долги. И наверняка кого надо они уговорили как надо.

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БОСС
06.07.2017, 12:13

На национальном уровне проект предоставит надежные и экономичные интернет-услуги для граждан, свяжет бизнес с глобальной цифровой экономикой и катализирует инновации в области предоставления государственных услуг.

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