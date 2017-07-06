Адвокат Мукар Чолпонбаев баллотируется в президенты

Вчера, 5 июля, в Центризбирком Кыргызстана поступило очередное заявление о выдвижении в кандидаты в президенты. Документы подал Мукар Чолпонбаев, сообщают в ЦИК.

На выборы он идет как самовыдвиженец.

Чолпонбаев Мукар Шалтакович родился 29 марта 1950 года. Экс-депутат и торага Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР 1-го созыва. В 2005 году был одним из организаторов и руководителей движения "Мекеним-Кыргызстан", позже был арестован по подозрению в организации захвата здания Дома Правительства 16 июня 2005. Вскоре освобожден.

Госсоветник юстиции 3-го класса (генерал-майор). Сейчас адвокат адвокатской коллегии "Мукар и профи".

Женат, 3 детей

ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. Предвыборная кампания кандидатов начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Таким образом, на сегодняшний день в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении от Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова. Кандидатуры Темира Сариева и Бакыта Торобаева представили партии. Также ожидается выдвижение Сооронбая Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова, который на пресс-конференции по итогам работы Жогорку Кенеша заявил о своих президентских амбициях.