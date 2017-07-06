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Адвокат Мукар Чолпонбаев баллотируется в президенты

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Наталья Ли

Вчера, 5 июля, в Центризбирком Кыргызстана поступило очередное заявление о выдвижении в кандидаты в президенты. Документы подал Мукар Чолпонбаев, сообщают в ЦИК.

На выборы он идет как самовыдвиженец.

Чолпонбаев Мукар Шалтакович родился 29 марта 1950 года. Экс-депутат и торага Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР 1-го созыва. В 2005 году был одним из организаторов и руководителей движения "Мекеним-Кыргызстан", позже был арестован по подозрению в организации захвата здания Дома Правительства 16 июня 2005. Вскоре освобожден.

Госсоветник юстиции 3-го класса (генерал-майор). Сейчас адвокат адвокатской коллегии "Мукар и профи".

Женат, 3 детей

ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. Предвыборная кампания кандидатов начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Таким образом, на сегодняшний день в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении от Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова. Кандидатуры Темира Сариева и Бакыта Торобаева представили партии. Также ожидается выдвижение Сооронбая Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова, который на пресс-конференции по итогам работы Жогорку Кенеша заявил о своих президентских амбициях.

URL: http://www.vb.kg/362819
Теги:
выборы, президент
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (18 материалов)
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Комментарии
Чолпон Шакирова
06.07.2017, 09:36
Карма: +24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 61
Минусов: 37
Комментариев: 68

Вот так вот старые уголовники лезут туда, куда им проход закрыт, но блин у нас же демократия...

+2
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Жалоба модератору
Банин Александр
06.07.2017, 09:40
Карма: -47
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 59
Минусов: 106
Комментариев: 54

ЦИК должен срочно принять какие-то меры, а то лезут на выборы всякие мародеры, больные, уголовники и рейдеры.

+1
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Жалоба модератору
Дениза Токоева
06.07.2017, 09:45
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 48
Минусов: 43
Комментариев: 69

В 2005 году был одним из организаторов и руководителей движения "Мекеним-Кыргызстан", позже был арестован по подозрению в организации захвата здания Дома Правительства 16 июня 2005. 

0
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