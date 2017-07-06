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В Германии ребенок принес в детский сад бомбу времен Второй мировой войны

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В Германии в городе Дармштадт 5 июля ребенок принес в детский сад зажигательную бомбу времен Второй мировой войны, пишет Медуза.

По данным полиции, ребенок нашел взрывное устройство в лесу во время прогулки. Воспитатели, увидев предмет, вызвали полицейских и вывели детей на улицу.

Правоохранительные органы прочесали участок леса, где была найдена бомба, но не смогли найти других боеприпасов.

Во время Второй мировой войны Дармштадт неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны британской авиации. Наиболее крупная атака на город, в ходе которой были применены и зажигательные бомбы, произошла в ночь на 12 сентября 1944 года. В результате погибли около 12 тысяч местных жителей.

URL: http://www.vb.kg/362823
Теги:
бомба, ВОВ, Германия, дети
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