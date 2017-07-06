В Германии ребенок принес в детский сад бомбу времен Второй мировой войны

В Германии в городе Дармштадт 5 июля ребенок принес в детский сад зажигательную бомбу времен Второй мировой войны, пишет Медуза.
По данным полиции, ребенок нашел взрывное устройство в лесу во время прогулки. Воспитатели, увидев предмет, вызвали полицейских и вывели детей на улицу.
Правоохранительные органы прочесали участок леса, где была найдена бомба, но не смогли найти других боеприпасов.
Bei Waldspaziergang entdeckt / Stabbrandbombe im Kindergarten in #Darmstadt— Polizei Südhessen (@Polizei_SuedHE) 5 июля 2017 г.
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Во время Второй мировой войны Дармштадт неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны британской авиации. Наиболее крупная атака на город, в ходе которой были применены и зажигательные бомбы, произошла в ночь на 12 сентября 1944 года. В результате погибли около 12 тысяч местных жителей.