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США заявили о готовности применить военную силу против КНДР

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В случае необходимости, США будут готовы применить в отношении КНДР военную силу. Об этом, как передает РБК со ссылкой на Reuters, заявила американский постпред в ООН Никки Хейли.

В ходе своего выступления на совещании Совбеза, она подчеркнула, что Пхеньян "быстро закрывает возможности для дипломатического решения". "Одна из наших возможностей заключается в нашей значительной военной силе. Мы будем использовать ее, если это потребуется, но мы предпочитаем не идти в этом направлении", - заявила Хейли.

​Кроме того, Хейли сообщила, что Вашингтон готовит новый санкционный пакет в отношении Пхеньяна. Еще одной мерой давления на КНДР может стать введение санкций в отношении страны, которые сотрудничают с Северной Кореей. Она подчеркнула, что в интересах давления на Пхеньян, Вашингтон готов работать с Китаем. "Мы будем работать с Китаем, мы будем работать с любой страной, которая верит в мир. Но мы не будем повторять неадекватные подходы прошлого, которые привели нас в этот темный день", - заявила дипломат.​

Ранее стало известно, что США не намерены принимать выдвинутое Россией и Китаем предложение о прекращении военных учений у берегов Корейского полуострова в обмен на отказ КНДР от ракетных и ядерных испытаний.

Очередные ракетные испытания КНДР состоялись в ночь на 4 июля. Ракета, запущенная с территории страны, упала в исключительной экономической зоне Японии. По заявлению Пхеньяна, эта баллистическая ракета стала первой межконтинентальной в арсенале страны. Информацию о том, что северокорейская ракета относится к новому типу, подтвердили и в Пентагоне.

URL: http://www.vb.kg/362825
Теги:
Северная Корея, США
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