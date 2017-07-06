Трагедия в Германии и непонимание чиновников. Кто нас учит правам человека?

Трагедия, которую пережил Алексей Плужников несколько лет назад, широко освещалась на страницах немецких газет. Сейчас отец троих детей, гражданин Германии находится в отчаянном положении, он столкнулся с непониманием и невежеством дипломатов той страны, которая много лет назад стала для него второй родиной.

В 1990-е годы Алексей Плужников уехал с семьей на ПМЖ в Германию. Его ныне покойная супруга родила ему там троих детей, кроме того, Алексей усыновил ребенка бывшей супруги, который даже не знал, что его воспитывает неродной отец. Когда старший сын выяснил, что является приемным, случилось страшное. Он убил собственную мать и покалечил сводного брата. Произошло это три с половиной года назад.

Дети, на глазах которых разыгралась эта семейная драма, до сих пор находятся под наблюдением психологов. "Самому маленькому сыну было тогда всего полгода, среднему неполных 10 лет, есть еще старший. Супругу убивали у них на глазах. Досталось и старшему Жене. Пасынок ножом расковырял ему почку. Врачи собирали ее по частям. Несмотря на проблемы со здоровьем, которые теперь преследуют Женю, он успешно играет за футбольный клуб "Вердер". Собственно, тренер и коллеги по команде помогли нам финансами, когда старший сын нуждался в лечении. А вот у среднего, Дани, серьезные проблемы с психикой. Недавно нам опять пришлось обращаться к доктору. Вспоминаем ли мы о том, что нам пришлось пережить? Конечно. Просто мы об этом не говорим. Разве можно забыть, как ты бегаешь по улице и кричишь: "Помогите!" - рассказывает Алексей Плужников.

Одному Богу известно, как трудно было ему поднимать детей и зарабатывать на жизнь. Однако спустя четыре года судьба улыбнулась ему. Во время отпуска в Кыргызстане Алексей встретил свою вторую супругу - Ольгу Капшук. У обоих за плечами боль, разочарование и трагедии. Однако это не помешало молодым людям начать совместную жизнь. К тому же все трое мальчишек Алексея сильно привязались к женщине, которую стали называть Оленькой, и никак иначе.

Алексей и Ольга заключили брак в Бишкеке и отправились было в Германию. Однако сделать это из-за бюрократии оказалось практически невозможно. Дело в том, что в ФРГ не признают документы, выданные в Кыргызстане. То есть их достоверность должна быть подтверждена посольством той страны, где они были выданы. Однако дипломатическое представительство Германии в Бишкеке по непонятным причинам тянет время. Хотя от посольских работников по существу требуется только направить в соответствующие органы запрос и заверить подлинность свидетельства о заключении брака.

"Получается, там они проверить этого не могут, потому что посольство Германии есть в Бишкеке. Уже даже Город Деми Хорст прислал письмо консула, который здесь находится. Его зовут Штефан Мартин. Я с ним в понедельник разговаривал, так он со мной так себя вел, как будто я преступник какой-то. Заявил: "Что ты тут танцуешь со своим свидетельством о браке?". Хотя из Германии консулу Деми Хорсту официально написали письмо, что необходимо просто подтвердить подлинность свидетельства о заключении брака. А ведь они знают о трагедии, которая произошла в нашей семье. Как только я называю свою фамилию, мне говорят, мол, мы знаем тебя, и в курсе что произошло. Но при этом никто ничего не делает. Супруга вынуждена каждые три месяца выезжать из Германии и возвращаться обратно. Это сильно травмирует младшего сына Леву. Он нервничает, потому как сильно привязался к Ольге", - сетует Алексей.

Походы в посольство и разговоры с немецкими дипломатами никаких результатов не дают. Дверь, в которую стучатся Алексей и Ольга наглухо закрыта. А ситуация такова: чтобы попасть на территорию Европейского Союза законная супруга гражданина Германии Ольга Капшук может проживать с семьей только как иностранная туристка. Ведь чтобы воссоединиться с супругом, ей пришлось купить тур в Грецию и затем официально приобрести вид на жительство. Правда, в Польше. Потому как там признали свидетельство о заключении брака. К сожалению, семье это не сильно помогло, Ольга, как мигрантка, вынуждена покидать пределы ФРГ, так как она может получить только краткосрочную визу на временное пребывание на территории Германии, то есть теперь уже у себя дома. Посольство взирает на все это безучастно.

"Из посольства пришел очередной отказ. Хотя всю неделю я носила туда письма. Объясняла им причины, рассказывала, что есть трое детей. За ними нужно смотреть, там в Германии, а родственников нет. Бесполезно. Тогда я просто обратилась в туристическую фирму, купила путевку в Грецию и через эту страну попала в Германию. Уже оттуда мы поехали в Польшу, там проблем нет, там в интернете и везде есть информация о предоставлении услуг в виде оформления вида на жительство. Мы сделали карту поляка и вернулись в ФРГ. Получается, что по этому документу я могу жить в Германии 3 месяца, и на 3 месяца должна выезжать. Мы сделали все честно, выехали до истечения визы и приехали в Кыргызстан для того, чтобы заверить наше свидетельство о браке. И вот мы снова безрезультатно обиваем пороги немецкого посольства. А нам всего-то нужно подтвердить свидетельство о браке. Супруг им пишет, что нам не нужно никакой помощи от государства, что он берет меня на свое содержание. Все, что нам необходимо, это воссоединение семьи, чтобы мы жили честно, спокойно и по законам Германии", - рассказывает Ольга Капшук.

Редакция "Вечернего Бишкека" будет продолжать следить за этой странной историей, которая происходит с нашими соотечественниками. Пока же можно порассуждать, как о соблюдении прав человека, так и ребенка. Получается, что в Германии не признается законный брак между мужчиной и женщиной, хотя нас страны Запада постоянно попрекают тем, что наше общество нетолерантно и с правами человека у нас непорядок. Хочется надеяться, что страна, которая считается образчиком и передовиком демократии, сможет решить небольшую проблему одной маленькой семьи.