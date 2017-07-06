Алмазбек Атамбаев поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения

Алмазбек Атамбаев поздравил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщает отдел информационной политики аппарат президента КР.

"Успехи братского Казахстана, будь то социально-экономические достижения, реализация проектов мирового уровня и укрепление авторитета страны на международной арене, все они являются наглядным результатом проводимой вами дальновидной политики. Ваш богатый профессиональный и жизненный путь является прочной основой вашей успешной многогранной и плодотворной государственной деятельности, пользующейся неизменной поддержкой народа Казахстана", - отмечено в послании главы государства.

Президент убежден, что кыргызско-казахстанские отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, основанные на принципах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, будут и впредь укрепляться и развиваться во благо народов двух братских стран.

Алмазбек Атамбаев пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, успехов в государственной деятельности, а братскому народу Казахстана - мира и процветания.